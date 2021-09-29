https://ria.ru/20210929/nalogi-1752257087.html
СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян
СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян - РИА Новости, 29.09.2021
СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян
Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц, пишет газета "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:40
2021-09-29T09:40
2021-09-29T12:13
экономика
агентство по страхованию вкладов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц, пишет газета "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023/2024.В частности, ведомство намерено обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на удаленке. Сейчас они считаются иностранными налоговыми резидентами, если проводят в России менее 183 дней в году.Еще одна корректировка касается букмекерских контор. Минфин хочет полностью возложить на них ответственность за уплату налогов с выигрышей. Сейчас букмекеры выступают налоговыми агентами, только если сумма таких поступлений превышает 15 тысяч рублей. Если она ниже, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно.Помимо этого, предполагается усилить контроль над использованием материнского капитала: обязать Пенсионный фонд направлять в налоговую службу сведения о владельцах сертификатов и о суммах, которыми они распорядились.При этом планируется и сокращение фискальной нагрузки — например, для освобождения от налогообложения установят предельные размеры компенсации, которую работодатели выплачивают дистанционным сотрудникам за организацию труда.Список получателей налоговых вычетов могут расширить — к примеру, планируется увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, претендующих на вычет на оплату медицинских услуг и лекарств, если они обучаются очно. Другая мера разрешает отказываться от налогового вычета при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактических расходов. Предполагается скорректировать и порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой.Могут облегчить налоговое бремя и для владельцев доли в уставном капитале, которые получили ее как подарок или наследство и выходят из числа участников общества или сталкиваются с его ликвидацией. Предлагается дать им право уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.
https://ria.ru/20210928/nalogi-1752193314.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, агентство по страхованию вкладов, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф, россия
09:40 29.09.2021 (обновлено: 12:13 29.09.2021)
СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян
Минфин предложил внести 12 корректировок в налогообложение россиян
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.
Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц, пишет газета "Известия
" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023/2024.
В частности, ведомство намерено обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на удаленке. Сейчас они считаются иностранными налоговыми резидентами, если проводят в России менее 183 дней в году.
Еще одна корректировка касается букмекерских контор. Минфин
хочет полностью возложить на них ответственность за уплату налогов с выигрышей. Сейчас букмекеры выступают налоговыми агентами, только если сумма таких поступлений превышает 15 тысяч рублей. Если она ниже, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно.
Помимо этого, предполагается усилить контроль над использованием материнского капитала: обязать Пенсионный фонд направлять в налоговую службу сведения о владельцах сертификатов и о суммах, которыми они распорядились.
При этом планируется и сокращение фискальной нагрузки — например, для освобождения от налогообложения установят предельные размеры компенсации, которую работодатели выплачивают дистанционным сотрудникам за организацию труда.
Список получателей налоговых вычетов могут расширить — к примеру, планируется увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, претендующих на вычет на оплату медицинских услуг и лекарств, если они обучаются очно. Другая мера разрешает отказываться от налогового вычета при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактических расходов. Предполагается скорректировать и порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой.
Могут облегчить налоговое бремя и для владельцев доли в уставном капитале, которые получили ее как подарок или наследство и выходят из числа участников общества или сталкиваются с его ликвидацией. Предлагается дать им право уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.