https://ria.ru/20210929/nalogi-1752257087.html

СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян

СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян - РИА Новости, 29.09.2021

СМИ: Минфин предложил внести новые корректировки в налогообложение россиян

Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц, пишет газета "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:40

2021-09-29T09:40

2021-09-29T12:13

экономика

агентство по страхованию вкладов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минфин предлагает внести 12 корректировок в налогообложение физических лиц, пишет газета "Известия" со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023/2024.В частности, ведомство намерено обязать российские компании платить НДФЛ с заграничных сотрудников, работающих на удаленке. Сейчас они считаются иностранными налоговыми резидентами, если проводят в России менее 183 дней в году.Еще одна корректировка касается букмекерских контор. Минфин хочет полностью возложить на них ответственность за уплату налогов с выигрышей. Сейчас букмекеры выступают налоговыми агентами, только если сумма таких поступлений превышает 15 тысяч рублей. Если она ниже, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно.Помимо этого, предполагается усилить контроль над использованием материнского капитала: обязать Пенсионный фонд направлять в налоговую службу сведения о владельцах сертификатов и о суммах, которыми они распорядились.При этом планируется и сокращение фискальной нагрузки — например, для освобождения от налогообложения установят предельные размеры компенсации, которую работодатели выплачивают дистанционным сотрудникам за организацию труда.Список получателей налоговых вычетов могут расширить — к примеру, планируется увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, претендующих на вычет на оплату медицинских услуг и лекарств, если они обучаются очно. Другая мера разрешает отказываться от налогового вычета при приобретении имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактических расходов. Предполагается скорректировать и порядок учета расходов при продаже семьями с детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой.Могут облегчить налоговое бремя и для владельцев доли в уставном капитале, которые получили ее как подарок или наследство и выходят из числа участников общества или сталкиваются с его ликвидацией. Предлагается дать им право уменьшить налогооблагаемый доход на величину, с которой был уплачен взнос при ее приобретении дарителем или наследодателем.

https://ria.ru/20210928/nalogi-1752193314.html

https://ria.ru/20210910/regiony-1749475398.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, агентство по страхованию вкладов, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии), пенсионный фонд рф, россия