17:03 29.09.2021 (обновлено: 18:03 29.09.2021)
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяПосетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба музея.
"Двадцать восьмого сентября состоялось торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств (Марий Эл)", - говорится в сообщении.
Центр в Йошкар-Оле стал шестым представительством Русского музея на территории России.
Первой выставкой в новом культурно-выставочном центре Русского музея стала экспозиция "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков".
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяГенеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
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Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяПосетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
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Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяПосетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
3 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
На ней представлены 66 произведений из собрания Русского музея, среди которых работы Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.
"Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий. Женщина как источник вдохновения, женщина как центр внимания, женщина как лидер, женщина как мать и хранительница домашнего очага – все эти ипостаси запечатлены на парадных портретах и камерных приватных изображениях, которые можно увидеть на экспозиции", - отмечается в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяАлександр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
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Александр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяКонстантин Маковский. Вдовушка. 1865
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Константин Маковский. Вдовушка. 1865
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяРостислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
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Ростислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВладимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
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Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
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Александр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
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Константин Маковский. Вдовушка. 1865
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 4
Ростислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 4
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
В экспозиции также представлены произведения знаменитых женщин-художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Остроумовой-Лебедевой, Александры Щекатихиной-Потоцкой и других.
Кроме того, показаны предметы декоративно-прикладного искусства – фарфор и посуда 1920-30-х, а также послевоенных лет.