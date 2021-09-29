https://ria.ru/20210929/muzey-1752345683.html

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле - РИА Новости, 29.09.2021

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле

Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:03

2021-09-29T17:03

2021-09-29T18:03

культура

йошкар-ола

владимир боровиковский

борис кустодиев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба музея."Двадцать восьмого сентября состоялось торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств (Марий Эл)", - говорится в сообщении.Центр в Йошкар-Оле стал шестым представительством Русского музея на территории России.Первой выставкой в новом культурно-выставочном центре Русского музея стала экспозиция "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков". На ней представлены 66 произведений из собрания Русского музея, среди которых работы Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других."Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий. Женщина как источник вдохновения, женщина как центр внимания, женщина как лидер, женщина как мать и хранительница домашнего очага – все эти ипостаси запечатлены на парадных портретах и камерных приватных изображениях, которые можно увидеть на экспозиции", - отмечается в сообщении.В экспозиции также представлены произведения знаменитых женщин-художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Остроумовой-Лебедевой, Александры Щекатихиной-Потоцкой и других.Кроме того, показаны предметы декоративно-прикладного искусства – фарфор и посуда 1920-30-х, а также послевоенных лет.

https://ria.ru/20210723/grabar-1742522242.html

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йошкар-ола, владимир боровиковский, борис кустодиев, государственный русский музей, новости культуры, республика марий эл