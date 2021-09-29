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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/muzey-1752345683.html
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле - РИА Новости, 29.09.2021
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле
Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:03
2021-09-29T18:03
культура
йошкар-ола
владимир боровиковский
борис кустодиев
государственный русский музей
новости культуры
республика марий эл
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба музея."Двадцать восьмого сентября состоялось торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств (Марий Эл)", - говорится в сообщении.Центр в Йошкар-Оле стал шестым представительством Русского музея на территории России.Первой выставкой в новом культурно-выставочном центре Русского музея стала экспозиция "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков". На ней представлены 66 произведений из собрания Русского музея, среди которых работы Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других."Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий. Женщина как источник вдохновения, женщина как центр внимания, женщина как лидер, женщина как мать и хранительница домашнего очага – все эти ипостаси запечатлены на парадных портретах и камерных приватных изображениях, которые можно увидеть на экспозиции", - отмечается в сообщении.В экспозиции также представлены произведения знаменитых женщин-художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Остроумовой-Лебедевой, Александры Щекатихиной-Потоцкой и других.Кроме того, показаны предметы декоративно-прикладного искусства – фарфор и посуда 1920-30-х, а также послевоенных лет.
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йошкар-ола, владимир боровиковский, борис кустодиев, государственный русский музей, новости культуры, республика марий эл
17:03 29.09.2021 (обновлено: 18:03 29.09.2021)
 
Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле

Культурно-выставочный центр Русского музея открылся в Йошкар-Оле

© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяПосетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
Посетители на выставке Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков из собрания Русского музея - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Культурно-выставочный центр Государственного Русского музея открылся в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств, сообщает пресс-служба музея.
"Двадцать восьмого сентября состоялось торжественное открытие Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле на базе Республиканского музея изобразительных искусств (Марий Эл)", - говорится в сообщении.
Центр в Йошкар-Оле стал шестым представительством Русского музея на территории России.
Первой выставкой в новом культурно-выставочном центре Русского музея стала экспозиция "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков".
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяГенеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
1 из 3
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяПосетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
Посетители на выставке Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков из собрания Русского музея
2 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяПосетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
Посетители на выставке Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков из собрания Русского музея
3 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев на открытии Культурно-выставочного центра Русского музея в Йошкар-Оле
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Посетители на выставке "Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков" из собрания Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
На ней представлены 66 произведений из собрания Русского музея, среди которых работы Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.
"Выставка представляет взгляд художников разных эпох и школ на образ женщины, ее место и роль в российской культуре последних трех столетий. Женщина как источник вдохновения, женщина как центр внимания, женщина как лидер, женщина как мать и хранительница домашнего очага – все эти ипостаси запечатлены на парадных портретах и камерных приватных изображениях, которые можно увидеть на экспозиции", - отмечается в сообщении.
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяАлександр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
Александр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
1 из 4
Александр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяКонстантин Маковский. Вдовушка. 1865
Константин Маковский. Вдовушка. 1865
2 из 4
Константин Маковский. Вдовушка. 1865
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяРостислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
Ростислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
3 из 4
Ростислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музеяВладимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
4 из 4
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 4
Александр Герасимов. Портрет А.К. Тарасовой. 1939
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 4
Константин Маковский. Вдовушка. 1865
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 4
Ростислав Фелицин. Вдовушка (Убит). 1852
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
4 из 4
Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке (с Кагульским обелиском на фоне). 1800-1810
© Фото : предоставлено пресс-службой Русского музея
В экспозиции также представлены произведения знаменитых женщин-художниц Марии Башкирцевой, Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Анны Остроумовой-Лебедевой, Александры Щекатихиной-Потоцкой и других.
Кроме того, показаны предметы декоративно-прикладного искусства – фарфор и посуда 1920-30-х, а также послевоенных лет.
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