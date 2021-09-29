https://ria.ru/20210929/muzey-1752282752.html
Первый в России музей материнства откроется в Подмосковье
Первый в России музей материнства откроется в Подмосковье - РИА Новости, 29.09.2021
Первый в России музей материнства откроется в Подмосковье
Первый в России Музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории отечественного повивального дела, планируется открыть в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:05
2021-09-29T12:05
2021-09-29T12:05
религия
московская область (подмосковье)
москва
строгановское училище
елизавета федоровна
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Первый в России Музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории отечественного повивального дела, планируется открыть в 2021 году в бывшем родильном приюте подмосковного имения "Ильинское -Усово", которым владели представители Императорского Дома Романовых, об этом РИА Новости рассказала председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Она отметила, что при реставрации удалось сохранить максимальную подлинность исторического здания."В конце 2021 года мы планируем создать в родильном приюте в Ильинском первый в России Музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории повивального дела, родовспоможению и медицине. Отдельный выставочный стенд будет посвящен крестинам, которые проводились в Ильинском храме, расположенном неподалеку. Как известно, великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна были восприемниками многих младенцев, появившихся на свет в родильном приюте. Очень важно, сохраняя преемственность исторической памяти, рассказывая о традициях благотворения в России, опираться на такие мемориальные здания: их необходимо восстанавливать, реставрировать, музеефицировать, поскольку они ветшают и разрушаются", - рассказала Громова.В родильном приюте, построенном в 1892 году по решению владельца усадьбы "Ильинское-Усово" великого князя Сергея Александровича, располагались палаты, приемная, родильная, хирургическая, роддомом он оставался вплоть до 1970-х годов."Конечно, здание сильно обветшало и для нас очень важно было сохранить его мемориальность. Выход подсказали реставраторы. Они предложили использовать уникальный метод "лифтинга", благодаря которому все здание поднимается на специальные опоры, подвешивается в воздухе и в этом состоянии начинается реставрация подгнивших нижних бревен. Таким образом нам удалось сохранить максимальную подлинность памятника", - рассказала Громова.Как сообщили агентству в пресс-службе "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества", в конце 2021 года в усадьбе "Ильинское-Усово" так же планируется открыть Музей школы и детства в историческом здании школы императрицы Марии Александровны, а в здании бывшего лазарета Музей Российского общества Красного Креста и августейших владельцев имения "Ильинское-Усово".Реставрация именияС 2019 года Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) ведется работа по реставрации и музеефикации исторических зданий единственного в Подмосковье императорского имения "Ильинское-Усово": здания родильного приюта (1892), лазарета для раненых воинов Русско-японской войны (1905) в селе Ильинском и школы, основанной попечением императрицы Марии Александровны в 1874 году в селе Усово.Лазарет для раненых воинов Русско-японской войны был оборудован в 1905 году в здании яслей при родильном приюте по указанию великой княгини Елизаветы Фёдоровны в память о её муже - великом князе Сергее Александровиче, погибшем от взрыва бомбы, брошенной террористом, 17 февраля 1905 года. Посетители создаваемого в бывшем лазарете музея узнают об истории Российского общества Красного Креста, о деятельности великокняжеской четы, возглавлявшей московское отделение РОКК, покровительствовавших общинам сестер милосердия и более 100 благотворительным организациям. Музей школы и детства будет посвящен традициям образования в императорской семье, начальному народному и женскому образованию, реформе по созданию школьных сетей при императоре Николае II.Как сообщили в пресс-службе, экспозиции всех создаваемых музеев будут дополнены мультимедийным контентом, планируется культурно-образовательная и интерактивная программы: встречи, беседы-лекции и др. Музеи станут новыми объектами показа федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который развивается в 22 регионах России Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Московская область является участником проекта с 2019 года.История именияПодмосковные имения Ильинское и Усово были приобретены императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школы. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1904 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну (урожденная Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская).Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.
https://ria.ru/20210926/khod-1751791072.html
https://ria.ru/20200831/vystavka-1576501490.html
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московская область (подмосковье), москва, строгановское училище, елизавета федоровна, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, россия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Первый в России
Музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории отечественного повивального дела, планируется открыть в 2021 году в бывшем родильном приюте подмосковного имения "Ильинское -Усово", которым владели представители Императорского Дома Романовых, об этом РИА Новости рассказала председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Она отметила, что при реставрации удалось сохранить максимальную подлинность исторического здания.
"В конце 2021 года мы планируем создать в родильном приюте в Ильинском первый в России Музей охраны материнства и младенчества, экспозиция которого будет посвящена истории повивального дела, родовспоможению и медицине. Отдельный выставочный стенд будет посвящен крестинам, которые проводились в Ильинском храме, расположенном неподалеку. Как известно, великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна
были восприемниками многих младенцев, появившихся на свет в родильном приюте. Очень важно, сохраняя преемственность исторической памяти, рассказывая о традициях благотворения в России, опираться на такие мемориальные здания: их необходимо восстанавливать, реставрировать, музеефицировать, поскольку они ветшают и разрушаются", - рассказала Громова.
В родильном приюте, построенном в 1892 году по решению владельца усадьбы "Ильинское-Усово" великого князя Сергея Александровича, располагались палаты, приемная, родильная, хирургическая, роддомом он оставался вплоть до 1970-х годов.
"Конечно, здание сильно обветшало и для нас очень важно было сохранить его мемориальность. Выход подсказали реставраторы. Они предложили использовать уникальный метод "лифтинга", благодаря которому все здание поднимается на специальные опоры, подвешивается в воздухе и в этом состоянии начинается реставрация подгнивших нижних бревен. Таким образом нам удалось сохранить максимальную подлинность памятника", - рассказала Громова.
Как сообщили агентству в пресс-службе "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества
", в конце 2021 года в усадьбе "Ильинское-Усово" так же планируется открыть Музей школы и детства в историческом здании школы императрицы Марии Александровны, а в здании бывшего лазарета Музей Российского общества Красного Креста и августейших владельцев имения "Ильинское-Усово".
Реставрация имения
С 2019 года Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд ЕСПО) ведется работа по реставрации и музеефикации исторических зданий единственного в Подмосковье
императорского имения "Ильинское-Усово": здания родильного приюта (1892), лазарета для раненых воинов Русско-японской войны (1905) в селе Ильинском и школы, основанной попечением императрицы Марии Александровны в 1874 году в селе Усово.
Лазарет для раненых воинов Русско-японской войны был оборудован в 1905 году в здании яслей при родильном приюте по указанию великой княгини Елизаветы Фёдоровны в память о её муже - великом князе Сергее Александровиче, погибшем от взрыва бомбы, брошенной террористом, 17 февраля 1905 года. Посетители создаваемого в бывшем лазарете музея узнают об истории Российского общества Красного Креста, о деятельности великокняжеской четы, возглавлявшей московское отделение РОКК, покровительствовавших общинам сестер милосердия и более 100 благотворительным организациям. Музей школы и детства будет посвящен традициям образования в императорской семье, начальному народному и женскому образованию, реформе по созданию школьных сетей при императоре Николае II.
Как сообщили в пресс-службе, экспозиции всех создаваемых музеев будут дополнены мультимедийным контентом, планируется культурно-образовательная и интерактивная программы: встречи, беседы-лекции и др. Музеи станут новыми объектами показа федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который развивается в 22 регионах России Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Московская область является участником проекта с 2019 года.
История имения
Подмосковные имения Ильинское и Усово были приобретены императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школы. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1904 годах генерал-губернатором Москвы
. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну (урожденная Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская).
Елизавета Федоровна основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге
, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища
и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.