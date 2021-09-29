https://ria.ru/20210929/mordoviya-1752275789.html
Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии
Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии - РИА Новости, 29.09.2021
Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии
Бывший глава Саранска Петр Тултаев будет представлять госсобрание Мордовии в Совфеде, такое решение принято депутатами регионального парламента седьмого созыва... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:36
2021-09-29T11:36
2021-09-29T11:36
политика
саранск
совет федерации рф
республика мордовия
петр тултаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66945/39/669453964_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_6cfa31a8a3a0dd8291c5caf8db84f771.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Бывший глава Саранска Петр Тултаев будет представлять госсобрание Мордовии в Совфеде, такое решение принято депутатами регионального парламента седьмого созыва на первой сессии в среду."Принято решение об избрании представителем от госсобрания Республики Мордовия в Совет Федерации РФ депутата госсобрания Мордовии Тултаева Петра Николаевича. За кандидатуру Тултаева высказались большинство – 43 депутата", - было объявлено в ходе сессии, онлайн-трансляция которой ведется на сайте госсобрания Мордовии.Тултаев сменит на посту сенатора Владимира Литюшкина, который занимает эту должность с 29 сентября 2016 года. Литюшкин был заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.Тултаев подал в отставку в связи с избранием в госсовет Мордовии, досрочно сложив полномочия 24 сентября. Тултаев с середины 2021 года был главой администрации Саранска, 1 ноября 2016 года был избран на должность главы Саранска.
https://ria.ru/20210929/narusova-1752250769.html
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66945/39/669453964_5:0:2670:1999_1920x0_80_0_0_7326b22d9e9fab0653cc3f90aae208c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, саранск, совет федерации рф, республика мордовия, петр тултаев
Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии
Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от госсовета Мордовии вместо Литюшкина