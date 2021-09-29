https://ria.ru/20210929/mordoviya-1752275789.html

Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии

Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии - РИА Новости, 29.09.2021

Бывший глава Саранска Тултаев станет сенатором от Мордовии

Бывший глава Саранска Петр Тултаев будет представлять госсобрание Мордовии в Совфеде, такое решение принято депутатами регионального парламента седьмого созыва... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:36

2021-09-29T11:36

2021-09-29T11:36

политика

саранск

совет федерации рф

республика мордовия

петр тултаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 сен - РИА Новости. Бывший глава Саранска Петр Тултаев будет представлять госсобрание Мордовии в Совфеде, такое решение принято депутатами регионального парламента седьмого созыва на первой сессии в среду."Принято решение об избрании представителем от госсобрания Республики Мордовия в Совет Федерации РФ депутата госсобрания Мордовии Тултаева Петра Николаевича. За кандидатуру Тултаева высказались большинство – 43 депутата", - было объявлено в ходе сессии, онлайн-трансляция которой ведется на сайте госсобрания Мордовии.Тултаев сменит на посту сенатора Владимира Литюшкина, который занимает эту должность с 29 сентября 2016 года. Литюшкин был заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.Тултаев подал в отставку в связи с избранием в госсовет Мордовии, досрочно сложив полномочия 24 сентября. Тултаев с середины 2021 года был главой администрации Саранска, 1 ноября 2016 года был избран на должность главы Саранска.

https://ria.ru/20210929/narusova-1752250769.html

саранск

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политика, саранск, совет федерации рф, республика мордовия, петр тултаев