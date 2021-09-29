https://ria.ru/20210929/mladenets-1752381205.html
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области - РИА Новости, 29.09.2021
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:55
2021-09-29T18:55
2021-09-29T20:29
происшествия
вольск
саратовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Инцидент произошел в одном из домов по улице Урицкого.Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего".В региональном управлении СК добавили, что по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю мать младенца. Сейчас с ней проводят следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов профилактики, которые должны были следить, в каких условиях воспитывается ребенок.
https://ria.ru/20210924/arest-1751695052.html
вольск
саратовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вольск, саратовская область, россия
18:55 29.09.2021 (обновлено: 20:29 29.09.2021)
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
СК возбудил дело об убийстве трехмесячного младенца в городе Вольске Саратовской области