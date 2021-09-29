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СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области

СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области - РИА Новости, 29.09.2021

СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области

В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:55

2021-09-29T18:55

2021-09-29T20:29

происшествия

вольск

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Инцидент произошел в одном из домов по улице Урицкого.Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего".В региональном управлении СК добавили, что по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю мать младенца. Сейчас с ней проводят следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов профилактики, которые должны были следить, в каких условиях воспитывается ребенок.

https://ria.ru/20210924/arest-1751695052.html

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россия

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происшествия, вольск, саратовская область, россия