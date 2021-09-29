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СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области - РИА Новости, 29.09.2021
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области
В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:55
2021-09-29T20:29
происшествия
вольск
саратовская область
россия
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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Инцидент произошел в одном из домов по улице Урицкого.Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего".В региональном управлении СК добавили, что по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю мать младенца. Сейчас с ней проводят следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов профилактики, которые должны были следить, в каких условиях воспитывается ребенок.
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происшествия, вольск, саратовская область, россия
18:55 29.09.2021 (обновлено: 20:29 29.09.2021)
 
СК возбудил дело об убийстве младенца в Саратовской области

СК возбудил дело об убийстве трехмесячного младенца в городе Вольске Саратовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В городе Вольске Саратовской области врачи скорой помощи, приехавшие по вызову, обнаружили трехмесячного младенца, скончавшегося от травмы головы, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в одном из домов по улице Урицкого.
Уголовное дело открыли по статье "Убийство малолетнего".
В региональном управлении СК добавили, что по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю мать младенца. Сейчас с ней проводят следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.
Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников органов профилактики, которые должны были следить, в каких условиях воспитывается ребенок.
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ПроисшествияВольскСаратовская областьРоссия
 
 
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