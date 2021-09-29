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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210929/mks-1752246290.html
Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году - РИА Новости, 29.09.2021
Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году
Россия в следующем году планирует отправить к МКС два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса", следует из программы полета станции, поступившей в РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T03:34
2021-09-29T10:32
хочу стать космонавтом
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
юсаку маэдзава
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия в следующем году планирует отправить к МКС два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса", следует из программы полета станции, поступившей в распоряжение РИА Новости.На 18 марта 2022 года намечается запуск "Союза МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — "Союза МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным. Кроме того, ожидаются старты "Прогресса МС-19" (15 февраля), "Прогресса МС-20" (3 июня) и "Прогресса МС-21" (26 октября).В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС — трех кораблей (двух "Прогрессов" и одного "Союза") и модуля "Наука".До конца года планируется еще столько же: 5 октября — "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября — "Прогресс МС-18", 24 ноября — "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря — "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Ёдзо Хирано.
https://ria.ru/20210928/mks-1752187320.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, юсаку маэдзава, россия
03:34 29.09.2021 (обновлено: 10:32 29.09.2021)
 
Россия отправит к МКС пять кораблей в 2022 году

Россия отправит к МКС в 2022 году два корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса"

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Россия в следующем году планирует отправить к МКС два пилотируемых корабля "Союз" и три грузовых "Прогресса", следует из программы полета станции, поступившей в распоряжение РИА Новости.
На 18 марта 2022 года намечается запуск "Союза МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, а на 21 сентября — "Союза МС-22" с Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным. Кроме того, ожидаются старты "Прогресса МС-19" (15 февраля), "Прогресса МС-20" (3 июня) и "Прогресса МС-21" (26 октября).
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В 2021 году Россия выполнила четыре запуска к МКС — трех кораблей (двух "Прогрессов" и одного "Союза") и модуля "Наука".
До конца года планируется еще столько же: 5 октября — "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, 28 октября — "Прогресс МС-18", 24 ноября — "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал", 8 декабря — "Союз МС-20" с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсакой Маэдзавой и Ёдзо Хирано.
 
Хочу стать космонавтомАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоЮсаку МаэдзаваРоссия
 
 
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