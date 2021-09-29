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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210929/milli-1752411087.html
Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"*
Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 29.09.2021
Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"*
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что видит "реальную перспективу" возрождения террористической группировки... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:31
2021-09-29T22:31
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
министерство обороны сша
ллойд остин
марк милли
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что видит "реальную перспективу" возрождения террористической группировки "Аль-Каида"* в Афганистане в период от шести месяцев до трех лет."Есть реальная перспектива того, что в не самом отдаленном будущем, в диапазоне шести, 12, 18, 24, 36 месяцев, "Аль-Каида"* или ИГ* восстановятся. Наша задача сейчас в иных условиях... продолжать защищать американских граждан от атак из Афганистана", - сказал Милли, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.Ради уничтожения "Аль-Каиды"*, стоявшей за терактами 11 сентября 2001 года, США начали войну в Афганистане, которая продолжалась 20 лет и закончилась месяц назад полным выводом американского контингента. Милли добавил, что "прямо сейчас" террористическая угроза, исходящая с территории страны, меньше, чем была два десятилетия назад.С мнением о возможности восстановления организацией своего потенциала согласился шеф Пентагона Ллойд Остин."С течением времени "Аль-Каида"* ослабла. Сейчас террористические организации ищут неконтролируемые территории, где бы они могли натренироваться, оснаститься и вольготно себя чувствовать. Есть явная вероятность того, что это может здесь (в Афганистане) случиться", - сказал он сенаторам.*Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210913/afganistan-1749931168.html
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в мире, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин, марк милли
22:31 29.09.2021
 
Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"*

Глава генштаба США Милли: "Аль-Каида"* может за полгода восстановиться в Афганистане

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что видит "реальную перспективу" возрождения террористической группировки "Аль-Каида"* в Афганистане в период от шести месяцев до трех лет.
"Есть реальная перспектива того, что в не самом отдаленном будущем, в диапазоне шести, 12, 18, 24, 36 месяцев, "Аль-Каида"* или ИГ* восстановятся. Наша задача сейчас в иных условиях... продолжать защищать американских граждан от атак из Афганистана", - сказал Милли, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.
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Ради уничтожения "Аль-Каиды"*, стоявшей за терактами 11 сентября 2001 года, США начали войну в Афганистане, которая продолжалась 20 лет и закончилась месяц назад полным выводом американского контингента. Милли добавил, что "прямо сейчас" террористическая угроза, исходящая с территории страны, меньше, чем была два десятилетия назад.
С мнением о возможности восстановления организацией своего потенциала согласился шеф Пентагона Ллойд Остин.
"С течением времени "Аль-Каида"* ослабла. Сейчас террористические организации ищут неконтролируемые территории, где бы они могли натренироваться, оснаститься и вольготно себя чувствовать. Есть явная вероятность того, что это может здесь (в Афганистане) случиться", - сказал он сенаторам.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинМарк Милли
 
 
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