https://ria.ru/20210929/milli-1752411087.html

Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"*

Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 29.09.2021

Глава генштаба США увидел риск восстановления "Аль-Каиды"*

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что видит "реальную перспективу" возрождения террористической группировки... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T22:31

2021-09-29T22:31

2021-09-29T22:31

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

министерство обороны сша

ллойд остин

марк милли

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что видит "реальную перспективу" возрождения террористической группировки "Аль-Каида"* в Афганистане в период от шести месяцев до трех лет."Есть реальная перспектива того, что в не самом отдаленном будущем, в диапазоне шести, 12, 18, 24, 36 месяцев, "Аль-Каида"* или ИГ* восстановятся. Наша задача сейчас в иных условиях... продолжать защищать американских граждан от атак из Афганистана", - сказал Милли, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.Ради уничтожения "Аль-Каиды"*, стоявшей за терактами 11 сентября 2001 года, США начали войну в Афганистане, которая продолжалась 20 лет и закончилась месяц назад полным выводом американского контингента. Милли добавил, что "прямо сейчас" террористическая угроза, исходящая с территории страны, меньше, чем была два десятилетия назад.С мнением о возможности восстановления организацией своего потенциала согласился шеф Пентагона Ллойд Остин."С течением времени "Аль-Каида"* ослабла. Сейчас террористические организации ищут неконтролируемые территории, где бы они могли натренироваться, оснаститься и вольготно себя чувствовать. Есть явная вероятность того, что это может здесь (в Афганистане) случиться", - сказал он сенаторам.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749931168.html

https://ria.ru/20210914/terakty-1749910782.html

афганистан

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в мире, афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин, марк милли