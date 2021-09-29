https://ria.ru/20210929/migranty-1752365628.html
МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации
МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации - РИА Новости, 29.09.2021
МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации
Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова предупредила иностранцев, находящихся в России нелегально, что после 30 сентября их могут удалить с... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:47
2021-09-29T17:47
2021-09-29T17:49
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валентина казакова
мигранты
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова предупредила иностранцев, находящихся в России нелегально, что после 30 сентября их могут удалить с территории России или применить к ним иные меры административного воздействия."Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации", - сказала Казакова на пресс-конференции в среду.При этом на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она ответила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.Глава ГУВМ добавила, что для тех иностранцев, что находятся в России легально, после 30 сентября не изменится ничего."Завтра истекает срок действия 364 указа президента РФ от 15 июня 2021 года. Но эта дата, 30 сентября, хотелось бы, чтобы она не пугала тех лиц, которые законно находятся в РФ", - сказала Казакова.Она подчеркнула, что те мигранты, что находятся в России законно, "могут спокойно работать" и не переживать.
https://ria.ru/20210929/migranty-1752345956.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, мигранты, россия
17:47 29.09.2021 (обновлено: 17:49 29.09.2021)
МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации
МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации после 30 сентября
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ
Валентина Казакова предупредила иностранцев, находящихся в России
нелегально, что после 30 сентября их могут удалить с территории России или применить к ним иные меры административного воздействия.
"Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации", - сказала Казакова на пресс-конференции в среду.
При этом на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она ответила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.
Глава ГУВМ добавила, что для тех иностранцев, что находятся в России легально, после 30 сентября не изменится ничего.
"Завтра истекает срок действия 364 указа президента РФ от 15 июня 2021 года. Но эта дата, 30 сентября, хотелось бы, чтобы она не пугала тех лиц, которые законно находятся в РФ", - сказала Казакова
.
Она подчеркнула, что те мигранты, что находятся в России законно, "могут спокойно работать" и не переживать.