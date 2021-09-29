https://ria.ru/20210929/migranty-1752365628.html

МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации

МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации - РИА Новости, 29.09.2021

МВД предупредило нелегальных мигрантов о депортации

Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова предупредила иностранцев, находящихся в России нелегально, что после 30 сентября их могут удалить с... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:47

2021-09-29T17:47

2021-09-29T17:49

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валентина казакова

мигранты

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Начальник ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова предупредила иностранцев, находящихся в России нелегально, что после 30 сентября их могут удалить с территории России или применить к ним иные меры административного воздействия."Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия, вплоть до удаления с территории Российской Федерации", - сказала Казакова на пресс-конференции в среду.При этом на вопрос о том, будут ли проводиться какие-либо специальные рейды, она ответила, что полиция ежедневно проводит ряд проверочных мероприятий, в том числе направленных на выявление нелегалов.Глава ГУВМ добавила, что для тех иностранцев, что находятся в России легально, после 30 сентября не изменится ничего."Завтра истекает срок действия 364 указа президента РФ от 15 июня 2021 года. Но эта дата, 30 сентября, хотелось бы, чтобы она не пугала тех лиц, которые законно находятся в РФ", - сказала Казакова.Она подчеркнула, что те мигранты, что находятся в России законно, "могут спокойно работать" и не переживать.

https://ria.ru/20210929/migranty-1752345956.html

https://ria.ru/20210929/vydumka-1752364189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, мигранты, россия