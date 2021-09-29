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Польша обвинила Белоруссию в выдаче военной формы нелегальным мигрантам
Польша обвинила Белоруссию в выдаче военной формы нелегальным мигрантам - РИА Новости, 29.09.2021
Польша обвинила Белоруссию в выдаче военной формы нелегальным мигрантам
Польские пограничники утверждают, что нелегальным мигрантам на белорусской стороне раздают военную форму. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T17:22
2021-09-29T17:22
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что нелегальным мигрантам на белорусской стороне раздают военную форму."В последние дни мы наблюдали, как белорусские силовики раздают иностранцам, которые кочуют на белорусской стороне в районе населенного пункта Уснаж мундиры", заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская."Ранее этим лицам, в том числе неправительственные организации, доставляли термобелье, одеяла. В последнее время эти лица получают мундиры, в которые переодеваются. Мы не знаем чего ожидать. Но по нашему мнению это может быть очередным шагом к провокациям с белорусской стороны. Ночью, когда человек в белорусском мундире, даже в его элементах, пересекает линию границы, мы не знаем, как реагировать, кто пересекает линию границы", - сказала Михальская."Все говорит о том, что это очередная провокация с белорусской стороны", - добавила она.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Подавляющее большинство из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20210924/migrant-1751565754.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко
17:22 29.09.2021
 
Польша обвинила Белоруссию в выдаче военной формы нелегальным мигрантам

Польские пограничники обвинили белорусских силовиков в выдаче военной формы мигрантам

© REUTERS / Kacper PempelПольские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша
Польские пограничники на границе Белоруссии и Польши в районе села Уснарз Горный, Польша - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Польские пограничники утверждают, что нелегальным мигрантам на белорусской стороне раздают военную форму.
"В последние дни мы наблюдали, как белорусские силовики раздают иностранцам, которые кочуют на белорусской стороне в районе населенного пункта Уснаж мундиры", заявила журналистам пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
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"Ранее этим лицам, в том числе неправительственные организации, доставляли термобелье, одеяла. В последнее время эти лица получают мундиры, в которые переодеваются. Мы не знаем чего ожидать. Но по нашему мнению это может быть очередным шагом к провокациям с белорусской стороны. Ночью, когда человек в белорусском мундире, даже в его элементах, пересекает линию границы, мы не знаем, как реагировать, кто пересекает линию границы", - сказала Михальская.
"Все говорит о том, что это очередная провокация с белорусской стороны", - добавила она.
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В Минске оценили ситуацию с нелегальными мигрантами на границе
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента.
По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Подавляющее большинство из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польские пограничники возле группы мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
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