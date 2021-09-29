https://ria.ru/20210929/migranty-1752345956.html

В МВД заявили о снижении числа нелегальных мигрантов в России

В МВД заявили о снижении числа нелегальных мигрантов в России - РИА Новости, 29.09.2021

В МВД заявили о снижении числа нелегальных мигрантов в России

На сегодняшний день в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов в сравнении с началом 2020 РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:29

2021-09-29T16:29

2021-09-29T16:29

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

валентина казакова

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На сегодняшний день в России находится около 7 миллионов мигрантов, включая нелегалов, их количество снизилось на несколько миллионов в сравнении с началом 2020 года, рассказала журналистам начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."Я напомню, что на сегодняшний день количество мигрантов в нашей стране меньше, чем в допандемийное время. Если мы берем цифры 2019 года, это было порядка 17-18 миллионов - на территорию РФ въезжало. Находилось одномоментно 10-11 миллионов, это в допандемийное время. На сегодняшний день на территории России находится порядка 7 миллионов человек-иностранцев", - сказала Казакова, уточнив, что в это число входят также и те, кто в стране нелегально.Она отметила, что из ранее находившихся в России нелегально чуть больше 1 миллиона урегулировали свой статус.

https://ria.ru/20210927/migrant-1751970057.html

россия

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2021

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, россия