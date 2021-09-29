Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210929/mifi-1752172905.html
Российские ученые создают виртуальный ядерный реактор
Российские ученые создают виртуальный ядерный реактор - РИА Новости, 29.09.2021
Российские ученые создают виртуальный ядерный реактор
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) внедряют в образовательный процесс цифровые двойники – виртуальные копии... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:00
2021-09-29T09:01
наука
технологии
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752176729_0:95:624:446_1920x0_80_0_0_5b9277cc13b6aa383440e8307d4e207d.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) внедряют в образовательный процесс цифровые двойники – виртуальные копии объектов использования атомной энергии. Ученые рассказали, что это не только позволяет студентам вуза более подробно изучать опасные ядерные объекты, но и помогает более эффективно организовать работу в любой сфере: от бизнеса до строительства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Один за всехЦифровые двойники способны показывать невидимые в реальности внутренности объектов и визуализировать физические процессы, протекающие в них, объяснили эксперты. С виртуальной копией физического объекта могут работать представители разных специальностей, программа должна это учитывать. Например, виртуальный аналог объекта может помочь предпринимателю оптимизировать эффективность бизнеса, предприятиям быстрее обнаружить неполадки в оборудовании, а строителю возвести сложный объект. Кроме того, хороший цифровой двойник умеет комплексно анализировать поведение реального объекта не только в привычных условиях работы, но и при необычных сценариях развития событий.Важнейшим преимуществом такой технологии становится ее доступность из любой точки мира, подключение к цифровому двойнику по интернет-каналам достаточной пропускной способности, отметили ученые."Вместо установки сложных лабораторных стендов в удаленных вузах мы сможем помочь им организовать проведение виртуальных лабораторных работ, при выполнении которых действия студентов будут близки к действиям в реальной лаборатории. Комплексные цифровые двойники сложных инженерных объектов могут быть использованы не только в процессе высшего образования, но и как база тренингов оперативного персонала в режиме дополнительной подготовки. Кроме того, данный проект может широко использоваться для популяризации научных знаний, научного туризма и для повышения заинтересованности учащейся молодежи современными цифровыми технологиями", – рассказал заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.Зачем "двойник" студентуСегодня в НИЯУ МИФИ разрабатывают комплексный цифровой двойник учебного ядерного реактора (ИРТ МИФИ). Наличие установки подобного масштаба в московском вузе уникально, однако условия действия текущей лицензии на эксплуатацию не позволяют использовать ее в полном объеме. В такой ситуации студенты вынуждены реализовывать часть практики "в тетрадке"."В большинстве вузов страны, даже производящих целевую подготовку специалистов для "Росатома", выполнить лабораторную работу и экспериментальное исследование по нейтронной или реакторной физике в принципе невозможно из-за отсутствия установок. При этом практика на предприятиях атомной отрасли, как показала пандемия, не всегда может быть проведена в полном объеме. Естественно, такое положение вещей затрудняет формирование нужных компетенций у выпускников. Невозможно, чтобы все профильные вузы были укомплектованы подкритическими стендами и ядерными реакторами, а виртуальные ядерные установки можно будет легко внедрить в учебный процесс", – рассказал Тихомиров.Виртуальный аналог реактора, по словам ученых, даст возможность делать то, чего нельзя сделать на настоящем объекте. Например, увеличивать мощность и смотреть, как это повлияет на характеристики реактора; заменять элементы оборудования; подключать или отключать различные устройства. Работа с цифровым двойником также позволит разработать образовательные продукты, принципиально невозможные ранее – лабораторные работы по действиям в чрезвычайных ситуациях и устранению их последствий, по виртуальному управлению реактором, его ремонту и другие.Цифровые разработки НИЯУ МИФИСегодня важной задачей НИЯУ МИФИ является подготовка кадров атомной отрасли, разбирающихся в современных цифровых технологиях, отмечают эксперты. Для этого в 2017 году в университете была создана Высшая инжиниринговая школа для подготовки инженеров цифрового будущего, а также разворачивания полигонов тестирования новых решений для цифрового бизнеса. Еще одним важным шагом стало открытие в 2018 году Лаборатории виртуальной и дополненной реальности.При этом опыт разработки математических моделей физических процессов в объектах использования атомной энергии в НИЯУ МИФИ насчитывает несколько десятилетий. По словам представителей вуза, математические модели физических процессов, протекающих на ядерных объектах, разработанные учеными университета, широко используют в атомной отрасли.Он также отметил, что в рамках данного подхода уже разработаны виртуальные аналоги подкритических и критических стендов и комплекс лабораторных работ. К разработкам цифровых двойников в вузе активно привлекают студентов и аспирантов, которые осваивают и развивают современные цифровые технологии не только в рамках учебных курсов, но участвуя в реальных проектах.
https://ria.ru/20210911/tsifrovoy_dvoynik-1749583773.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752176729_0:37:624:505_1920x0_80_0_0_e6983be59f6ff49709dec6efb817c470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 29.09.2021 (обновлено: 09:01 29.09.2021)
 

Российские ученые создают виртуальный ядерный реактор

© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИВизуализация распределения потока нейтронов в уран-водной подкритической сборке
Визуализация распределения потока нейтронов в уран-водной подкритической сборке
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) внедряют в образовательный процесс цифровые двойники – виртуальные копии объектов использования атомной энергии. Ученые рассказали, что это не только позволяет студентам вуза более подробно изучать опасные ядерные объекты, но и помогает более эффективно организовать работу в любой сфере: от бизнеса до строительства. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Один за всех

Цифровые двойники способны показывать невидимые в реальности внутренности объектов и визуализировать физические процессы, протекающие в них, объяснили эксперты. С виртуальной копией физического объекта могут работать представители разных специальностей, программа должна это учитывать. Например, виртуальный аналог объекта может помочь предпринимателю оптимизировать эффективность бизнеса, предприятиям быстрее обнаружить неполадки в оборудовании, а строителю возвести сложный объект. Кроме того, хороший цифровой двойник умеет комплексно анализировать поведение реального объекта не только в привычных условиях работы, но и при необычных сценариях развития событий.
Важнейшим преимуществом такой технологии становится ее доступность из любой точки мира, подключение к цифровому двойнику по интернет-каналам достаточной пропускной способности, отметили ученые.
"Вместо установки сложных лабораторных стендов в удаленных вузах мы сможем помочь им организовать проведение виртуальных лабораторных работ, при выполнении которых действия студентов будут близки к действиям в реальной лаборатории. Комплексные цифровые двойники сложных инженерных объектов могут быть использованы не только в процессе высшего образования, но и как база тренингов оперативного персонала в режиме дополнительной подготовки. Кроме того, данный проект может широко использоваться для популяризации научных знаний, научного туризма и для повышения заинтересованности учащейся молодежи современными цифровыми технологиями", – рассказал заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИВизуализация радиационного фона в помещении уран-водной подкритической сборки
Визуализация радиационного фона в помещении уран-водной подкритической сборки
1 из 3
Визуализация радиационного фона в помещении уран-водной подкритической сборки
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИРеакторный зал ИРТ МИФИ в виртуальной реальности
Реакторный зал ИРТ МИФИ в виртуальной реальности
2 из 3
Реакторный зал ИРТ МИФИ в виртуальной реальности
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИВид на активную зону реактора ИРТ МИФИ
Вид на активную зону реактора ИРТ МИФИ
3 из 3
Вид на активную зону реактора ИРТ МИФИ
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
1 из 3
Визуализация радиационного фона в помещении уран-водной подкритической сборки
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
2 из 3
Реакторный зал ИРТ МИФИ в виртуальной реальности
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ
3 из 3
Вид на активную зону реактора ИРТ МИФИ
© Лаборатория виртуальной реальности ИЯФиТ НИЯУ МИФИ

Зачем "двойник" студенту

Сегодня в НИЯУ МИФИ разрабатывают комплексный цифровой двойник учебного ядерного реактора (ИРТ МИФИ). Наличие установки подобного масштаба в московском вузе уникально, однако условия действия текущей лицензии на эксплуатацию не позволяют использовать ее в полном объеме. В такой ситуации студенты вынуждены реализовывать часть практики "в тетрадке".
"В большинстве вузов страны, даже производящих целевую подготовку специалистов для "Росатома", выполнить лабораторную работу и экспериментальное исследование по нейтронной или реакторной физике в принципе невозможно из-за отсутствия установок. При этом практика на предприятиях атомной отрасли, как показала пандемия, не всегда может быть проведена в полном объеме. Естественно, такое положение вещей затрудняет формирование нужных компетенций у выпускников. Невозможно, чтобы все профильные вузы были укомплектованы подкритическими стендами и ядерными реакторами, а виртуальные ядерные установки можно будет легко внедрить в учебный процесс", – рассказал Тихомиров.
Виртуальный аналог реактора, по словам ученых, даст возможность делать то, чего нельзя сделать на настоящем объекте. Например, увеличивать мощность и смотреть, как это повлияет на характеристики реактора; заменять элементы оборудования; подключать или отключать различные устройства. Работа с цифровым двойником также позволит разработать образовательные продукты, принципиально невозможные ранее – лабораторные работы по действиям в чрезвычайных ситуациях и устранению их последствий, по виртуальному управлению реактором, его ремонту и другие.
Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производство - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 12:00Мы все умрём. Но это не точно
Цифровой двойник: виртуальный клон, упрощающий производствоЕсли раньше, чтобы выпустить на рынок авто, нужно было разбить 100 опытных образцов, то сегодня достаточно трёх. Остальные 10000 краш-тестов проводят виртуально - на цифровом двойнике. Что это? Чем отличается от цифровой тени? В каких отраслях промышленности он приносит наибольшую пользу? Почему он сокращает з/п и рабочие места - и это даже хорошо?

Цифровые разработки НИЯУ МИФИ

Сегодня важной задачей НИЯУ МИФИ является подготовка кадров атомной отрасли, разбирающихся в современных цифровых технологиях, отмечают эксперты. Для этого в 2017 году в университете была создана Высшая инжиниринговая школа для подготовки инженеров цифрового будущего, а также разворачивания полигонов тестирования новых решений для цифрового бизнеса. Еще одним важным шагом стало открытие в 2018 году Лаборатории виртуальной и дополненной реальности.
При этом опыт разработки математических моделей физических процессов в объектах использования атомной энергии в НИЯУ МИФИ насчитывает несколько десятилетий. По словам представителей вуза, математические модели физических процессов, протекающих на ядерных объектах, разработанные учеными университета, широко используют в атомной отрасли.

"Объединение потенциалов коллективов, занимающихся проектированием, моделированием физических процессов и представлением трехмерных моделей в виртуальной реальности позволило ставить амбициозные задачи по разработке виртуальных аналогов и цифровых двойников сложных инженерных объектов", – рассказал Тихомиров.

Он также отметил, что в рамках данного подхода уже разработаны виртуальные аналоги подкритических и критических стендов и комплекс лабораторных работ. К разработкам цифровых двойников в вузе активно привлекают студентов и аспирантов, которые осваивают и развивают современные цифровые технологии не только в рамках учебных курсов, но участвуя в реальных проектах.
 
НаукаТехнологииМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Навигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:30Рабочая группа по подготовке первого заседания в ГД соберется 5 октября
13:29Путин поздравил Берлускони с 85-летием
13:26Китай попросил "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии из России
13:24ЦИК передал другим кандидатам 72 вакантных мандата "Единой России"
13:22Жириновский не исключил досрочных выборов в союзный парламент с Белоруссией
13:20В Минэкономики оценили безопасность энергопоставок в Германию
13:18Названы десять лучших российских изобретений XXI века
13:17Еврокомиссия предложила отменить визовые льготы для белорусских чиновников
13:13Москвичам рассказали о погоде в выходные
13:12Фигуранта дела о крушении в московском метро ждет второй суд
13:09В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
13:08Арест Сачкова не связан с работой в МГТУ им Н.Э. Баумана, заявили в вузе
13:07В Амурской области будут судить подростков, осквернивших Мемориал Победы
13:04Путин поздравит Берлускони с юбилеем по телефону
13:02Криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил должность в СБУ
13:00Памфилова назвала явку на выборах высокой
12:59В Москве первый компонент вакцины от COVID получили пять миллионов человек
12:58Россия и Пакистан подтвердили готовность к военному сотрудничеству
12:58Избранные по федеральному списку от ЕР депутаты получили удостоверения
12:54Сочи планирует наладить паромное сообщение с Турцией
Лента новостейМолния