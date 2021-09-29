https://ria.ru/20210929/maski-1752305423.html

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 29.09.2021

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

В транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T13:37

2021-09-29T13:37

2021-09-29T13:52

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."По рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах", - заявил Султанов.Он уточнил, что с сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений – это позволяет исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до 5 минут. Вместо бумажных бланков, которые заполнялись вручную, пассажиры получают компактные квитанции.По его словам, с начала сентября контролеры выявили более 35 тысяч нарушений масочного режима.

https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752289242.html

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