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В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 29.09.2021
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
В транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T13:37
2021-09-29T13:52
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов."По рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах", - заявил Султанов.Он уточнил, что с сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений – это позволяет исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до 5 минут. Вместо бумажных бланков, которые заполнялись вручную, пассажиры получают компактные квитанции.По его словам, с начала сентября контролеры выявили более 35 тысяч нарушений масочного режима.
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москва, общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:37 29.09.2021 (обновлено: 13:52 29.09.2021)
 
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры заходят в салон бесплатного автобуса КМ у станции метро "Беляево"
Пассажиры заходят в салон бесплатного автобуса КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В транспорте Москвы усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"По рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ "Организатор перевозок" и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тысячи работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах", - заявил Султанов.
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Он уточнил, что с сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений – это позволяет исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до 5 минут. Вместо бумажных бланков, которые заполнялись вручную, пассажиры получают компактные квитанции.
По его словам, с начала сентября контролеры выявили более 35 тысяч нарушений масочного режима.
 
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