https://ria.ru/20210929/lekarstva-1752255834.html
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств - РИА Новости, 29.09.2021
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств
Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T09:28
2021-09-29T09:28
2021-09-29T13:31
общество
москва
сколково
евразийская экономическая комиссия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и "О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Ведомство предлагает наделить Росздравнадзор правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для МММК в Сколково.Клиники-участники будут обязаны уведомлять фонд Международного медицинского кластера о побочных эффектах и нежелательных реакциях от приема таких лекарств. Сам фонд займется проверкой качества импортируемых препаратов в российских лабораториях или в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
https://ria.ru/20210927/betuvaks-1751976284.html
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общество, москва, сколково, евразийская экономическая комиссия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
09:28 29.09.2021 (обновлено: 13:31 29.09.2021)
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств
Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных вакцин и лекарств