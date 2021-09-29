https://ria.ru/20210929/lekarstva-1752255834.html

Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств - РИА Новости, 29.09.2021

Минздрав предложил разрешить ввоз в Россию незарегистрированных лекарств

Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T09:28

2021-09-29T09:28

2021-09-29T13:31

общество

москва

сколково

евразийская экономическая комиссия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минздрав предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и "О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Ведомство предлагает наделить Росздравнадзор правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для МММК в Сколково.Клиники-участники будут обязаны уведомлять фонд Международного медицинского кластера о побочных эффектах и нежелательных реакциях от приема таких лекарств. Сам фонд займется проверкой качества импортируемых препаратов в российских лабораториях или в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

https://ria.ru/20210927/betuvaks-1751976284.html

москва

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общество, москва, сколково, евразийская экономическая комиссия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)