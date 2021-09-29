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На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана - РИА Новости, 29.09.2021
На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана
Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) дошла до океана, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канар. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T01:39
2021-09-29T12:17
в мире
испания
канарские острова
атлантический океан
извержение вулкана на острове пальма
новости - туризм
туризм
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МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) дошла до океана, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канар."Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. На настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.
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в мире, испания, канарские острова, атлантический океан, извержение вулкана на острове пальма, новости - туризм, туризм
01:39 29.09.2021 (обновлено: 12:17 29.09.2021)
 
На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана

На испанском острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана

© REUTERS / Borja SuarezИзвержение вулкана на Канарском острове Пальма
Извержение вулкана на Канарском острове Пальма - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / Borja Suarez
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МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) дошла до океана, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канар.
"Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана.
"Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти "убежище".
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. На настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.
 
В миреИспанияКанарские островаАтлантический океанИзвержение вулкана на острове ПальмаНовости - ТуризмТуризм
 
 
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