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На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана

На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана - РИА Новости, 29.09.2021

На острове Пальма лава от извержения вулкана дошла до океана

Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) дошла до океана, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канар. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T01:39

2021-09-29T01:39

2021-09-29T12:17

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МАДРИД, 29 сен – РИА Новости. Лава извергающегося уже десятый день вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) дошла до океана, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канар."Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. На настоящий момент лава уничтожила около 700 зданий. Эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома.

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2021

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