https://ria.ru/20210929/lashet-1752339333.html

СМИ: Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в бундестаг

СМИ: Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в бундестаг - РИА Новости, 29.09.2021

СМИ: Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в бундестаг

Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство Франс... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:01

2021-09-29T16:01

2021-09-29T16:12

германия

в мире

выборы в парламент германии

хдс/хсс

олаф шольц

армин лашет

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало.В понедельник утром ЦИК ФРГ опубликовал данные, согласно которым Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.

https://ria.ru/20210928/germanelections-1752058241.html

https://ria.ru/20210927/germaniya-1751988866.html

германия

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