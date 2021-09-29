16:01 29.09.2021 (обновлено: 16:12 29.09.2021)
СМИ: Лашет поздравил Шольца с победой на выборах в бундестаг
Франс Пресс: Лашет поздравил лидера СДПГ Шольца с победой на выборах в бундестаг
© AP Photo / Markus SchreiberПредседатель партии Христианско-демократический союза Армин Лашет
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой на выборах, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
Ранее Шольца поздравила с победой его партии на выборах в бундестаг действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель, о чем сообщила пресс-служба правительства ФРГ. Официальных сообщений по поводу поздравлений от Лашета не поступало.
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В понедельник утром ЦИК ФРГ опубликовал данные, согласно которым Социал-демократическая партия Германии выигрывает выборы с 25,7% голосов, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занимает второе место с самым низким за всю историю результатом в 24,1%.
Выборы в бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы - 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, "Зеленых" - из 118, Свободных демократов - из 92, "Альтернативы для Германии" - из 83. "Левые" будут представлены 39 депутатами.
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