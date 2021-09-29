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Аксенов назвал украинский план по "деоккупации" Крыма безнадежным фарсом
Аксенов назвал украинский план по "деоккупации" Крыма безнадежным фарсом - РИА Новости, 29.09.2021
Аксенов назвал украинский план по "деоккупации" Крыма безнадежным фарсом
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный правительством Украины план "деоккупации" полуострова глупым и безнадежным фарсом. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T15:39
2021-09-29T15:39
в мире
украина
киев
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный правительством Украины план "деоккупации" полуострова глупым и безнадежным фарсом.Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России."В отчаянных попытках "вернуть Крым" Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он добавил, что эта стратегия и проведенная ранее "Крымская платформа" являются бесполезными мероприятиями и инициативами из области вымышленной реальности."Пожалуй, единственный толк от подобных "документов" – развитие фантастических способностей у их авторов. Другого выхлопа нет и быть не может", - написал Аксенов.
https://ria.ru/20210929/krym-1752244591.html
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в мире, украина, киев, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
15:39 29.09.2021
 
Аксенов назвал украинский план по "деоккупации" Крыма безнадежным фарсом

Глава Крыма Аксенов назвал украинский план по "деоккупации" полуострова безнадежным фарсом

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал утвержденный правительством Украины план "деоккупации" полуострова глупым и безнадежным фарсом.
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил план реализации стратегии по "деоккупации" Крыма, который предусматривает инициирование новых санкций против РФ, а также физических и юридических лиц, причастных к присоединению полуострова к России.
Мыс Капчик рядом с поселком Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 02:02
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"В отчаянных попытках "вернуть Крым" Украина в очередной раз демонстрирует свою неспособность к восприятию реальности. Никакие стратегии, планы, шаги не могут влиять на российский статус Крыма. Этот глупый и безнадежный фарс нацелен лишь на отвлечение внимания украинского народа от насущных проблем и демонстрацию того, что Киев всеми силами якобы пытается вернуть контроль над полуостровом", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что эта стратегия и проведенная ранее "Крымская платформа" являются бесполезными мероприятиями и инициативами из области вымышленной реальности.
"Пожалуй, единственный толк от подобных "документов" – развитие фантастических способностей у их авторов. Другого выхлопа нет и быть не может", - написал Аксенов.
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В миреУкраинаКиевРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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