https://ria.ru/20210929/krym-1752294241.html

В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов

В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов - РИА Новости, 29.09.2021

В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов

Должность вице-премьера по реализации ФЦП, которую ранее занимал обвиняемый в мошенничестве Евгений Кабанов, будет упразднена, а полномочия - перераспределены,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:50

2021-09-29T12:50

2021-09-29T12:50

политика

республика крым

владимир константинов

россия

евгений кабанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Должность вице-премьера по реализации ФЦП, которую ранее занимал обвиняемый в мошенничестве Евгений Кабанов, будет упразднена, а полномочия - перераспределены, сообщил журналистам спикер госсовета Крыма Владимир Константинов."Консультаций (по кандидатуре на должность вице-премьера) никаких нет, поскольку, я понимаю позицию главы республики, такая должность будет упразднена, функции перераспределены. Такой должности не было, она была введена из-за объема этой программы - ФЦП", - сказал Константинов.Он добавил, что недавно в Крыму появилась должность председателя правительства, поэтому необходимости в еще одном вице-премьере нет. Сейчас курированием ФЦП развития региона занимается глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Согласно конституции Крыма, кандидаты на должности главы правительства, вице-премьеров правительства и министров экологи и курортов проходят согласование и утверждение парламентом.На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кроме них пост покинул министр транспорта региона Евгений Исаков.

https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html

https://ria.ru/20210927/evpatoriya-1752031865.html

республика крым

россия

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политика, республика крым, владимир константинов, россия, евгений кабанов