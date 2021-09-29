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В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов - РИА Новости, 29.09.2021
В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов
Должность вице-премьера по реализации ФЦП, которую ранее занимал обвиняемый в мошенничестве Евгений Кабанов, будет упразднена, а полномочия - перераспределены,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:50
2021-09-29T12:50
политика
республика крым
владимир константинов
россия
евгений кабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Должность вице-премьера по реализации ФЦП, которую ранее занимал обвиняемый в мошенничестве Евгений Кабанов, будет упразднена, а полномочия - перераспределены, сообщил журналистам спикер госсовета Крыма Владимир Константинов."Консультаций (по кандидатуре на должность вице-премьера) никаких нет, поскольку, я понимаю позицию главы республики, такая должность будет упразднена, функции перераспределены. Такой должности не было, она была введена из-за объема этой программы - ФЦП", - сказал Константинов.Он добавил, что недавно в Крыму появилась должность председателя правительства, поэтому необходимости в еще одном вице-премьере нет. Сейчас курированием ФЦП развития региона занимается глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Согласно конституции Крыма, кандидаты на должности главы правительства, вице-премьеров правительства и министров экологи и курортов проходят согласование и утверждение парламентом.На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кроме них пост покинул министр транспорта региона Евгений Исаков.
https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html
https://ria.ru/20210927/evpatoriya-1752031865.html
республика крым
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политика, республика крым, владимир константинов, россия, евгений кабанов
12:50 29.09.2021
 
В Крыму упразднят должность, которую занимал экс-вице-премьер Кабанов

В Крыму упразднят должность вице-премьера по реализации ФЦП, которую занимал Кабанов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Совета министров Республики Крым в Симферополе
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Должность вице-премьера по реализации ФЦП, которую ранее занимал обвиняемый в мошенничестве Евгений Кабанов, будет упразднена, а полномочия - перераспределены, сообщил журналистам спикер госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Консультаций (по кандидатуре на должность вице-премьера) никаких нет, поскольку, я понимаю позицию главы республики, такая должность будет упразднена, функции перераспределены. Такой должности не было, она была введена из-за объема этой программы - ФЦП", - сказал Константинов.
Вице-премьер республики Крым Евгений Кабанов - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 22:48
Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова
Он добавил, что недавно в Крыму появилась должность председателя правительства, поэтому необходимости в еще одном вице-премьере нет. Сейчас курированием ФЦП развития региона занимается глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
Согласно конституции Крыма, кандидаты на должности главы правительства, вице-премьеров правительства и министров экологи и курортов проходят согласование и утверждение парламентом.
На прошедшей неделе в отставку ушли вице-премьер правительства Крыма, курирующий работу ФЦП Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже оба экс-чиновника были задержаны и арестованы судом по обвинению в хищении бюджетных средств и мошенничестве. Кроме них пост покинул министр транспорта региона Евгений Исаков.
Отдыхающие в старом городе Евпатории - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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ПолитикаРеспублика КрымВладимир КонстантиновРоссияЕвгений Кабанов
 
 
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