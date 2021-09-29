https://ria.ru/20210929/krym-1752248660.html
Крым планирует стать главным "легочным курортом" России
Крым планирует стать главным "легочным курортом" России - РИА Новости, 29.09.2021
Крым планирует стать главным "легочным курортом" России
Крым намерен стать главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию пациенты с поражением легких, в том числе после COVID-19, заявили в пресс-службе... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T07:07
2021-09-29T07:07
2021-09-29T13:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Крым намерен стать главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию пациенты с поражением легких, в том числе после COVID-19, заявили в пресс-службе правительства республики.Сейчас на полуострове уже разрабатываются реабилитационные и медицинские программы. В правительстве отметили, что крымские санатории многие десятилетия успешно занимаются реабилитацией пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией."Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания. Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России", — заявил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, Крым не намерен ограничиваться коротким пляжным сезоном, который длится всего четыре месяца.По словам Аксенова, в этом году полуостров принял рекордное число туристов — более восьми миллионов. До этого максимум за все постсоветское время отмечался в 2019-м — тогда в Крыму отдохнули примерно 7,43 миллиона человек. А в 2020-м поток составил немногим более 6,3 миллиона.
https://ria.ru/20210920/krym-1750991885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика крым, здоровье, новости - туризм, сергей аксенов (политик), туристы, туризм, куда поехать
07:07 29.09.2021 (обновлено: 13:09 29.09.2021)
Крым планирует стать главным "легочным курортом" России
Крым планирует стать главным "легочным курортом" России до 2030 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Крым
намерен стать главным курортом России, где смогут проходить реабилитацию пациенты с поражением легких, в том числе после COVID-19, заявили в пресс-службе правительства республики.
"Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма", — говорится в сообщении.
Сейчас на полуострове уже разрабатываются реабилитационные и медицинские программы. В правительстве отметили, что крымские санатории многие десятилетия успешно занимаются реабилитацией пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией.
"Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания. Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России", — заявил глава республики Сергей Аксенов, подчеркнув, Крым не намерен ограничиваться коротким пляжным сезоном, который длится всего четыре месяца.
По словам Аксенова, в этом году полуостров принял рекордное число туристов — более восьми миллионов. До этого максимум за все постсоветское время отмечался в 2019-м — тогда в Крыму отдохнули примерно 7,43 миллиона человек. А в 2020-м поток составил немногим более 6,3 миллиона.