https://ria.ru/20210929/krym-1752244591.html

Киев понял, что весь мир может послать Украину лесом из-за Крыма

NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом" - РИА Новости, 29.09.2021

NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"

Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму — по ее мнению, это могло быть выгодно... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T02:02

2021-09-29T02:02

2021-09-29T10:26

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму — по ее мнению, это могло быть выгодно Украине.Кади полагает, что Киев мог специально привлечь к диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в "подавлении крымскотатарского народа", пишет она, обратив также внимание на то, что нападение произошло до начала Генассамблеи ООН.Публицист выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют". Кроме того, она напомнила, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее, сравнил ООН с "супергероем на пенсии".Газопровод в поселке Перевальное Симферопольского района повредили 23 августа. В начале сентября ФСБ задержала подозреваемых: зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, которого следствие считает посредником, и Асана и Азиза Ахтемовых, которых называют непосредственными исполнителями диверсии. В июне Ахтемовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а военная разведка обещала им за диверсию около двух тысяч долларов. По данным ФСБ, диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Всех троих обвиняемых арестовали, по статье о диверсии им грозит до 15 лет лишения свободы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749101534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, республика крым, москва, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нариман джелял, россия, диана кади