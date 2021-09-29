02:02 29.09.2021 (обновлено: 10:26 29.09.2021)
NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
NI: Киев нанял крымских татар для диверсии в Крыму, чтобы выставить Россию агрессором
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый Свет в Крыму
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму — по ее мнению, это могло быть выгодно Украине.
Кади полагает, что Киев мог специально привлечь к диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в "подавлении крымскотатарского народа", пишет она, обратив также внимание на то, что нападение произошло до начала Генассамблеи ООН.
"Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств", — подчеркнула Кади.
Публицист выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют". Кроме того, она напомнила, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее, сравнил ООН с "супергероем на пенсии".
"Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом", — пишет Кади.
Газопровод в поселке Перевальное Симферопольского района повредили 23 августа. В начале сентября ФСБ задержала подозреваемых: зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, которого следствие считает посредником, и Асана и Азиза Ахтемовых, которых называют непосредственными исполнителями диверсии.
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В июне Ахтемовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а военная разведка обещала им за диверсию около двух тысяч долларов. По данным ФСБ, диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Всех троих обвиняемых арестовали, по статье о диверсии им грозит до 15 лет лишения свободы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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