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Киев понял, что весь мир может послать Украину лесом из-за Крыма
NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом" - РИА Новости, 29.09.2021
NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"
Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму — по ее мнению, это могло быть выгодно... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T02:02
2021-09-29T10:26
в мире
киев
оон
республика крым
москва
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму — по ее мнению, это могло быть выгодно Украине.Кади полагает, что Киев мог специально привлечь к диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в "подавлении крымскотатарского народа", пишет она, обратив также внимание на то, что нападение произошло до начала Генассамблеи ООН.Публицист выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют". Кроме того, она напомнила, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее, сравнил ООН с "супергероем на пенсии".Газопровод в поселке Перевальное Симферопольского района повредили 23 августа. В начале сентября ФСБ задержала подозреваемых: зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, которого следствие считает посредником, и Асана и Азиза Ахтемовых, которых называют непосредственными исполнителями диверсии. В июне Ахтемовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а военная разведка обещала им за диверсию около двух тысяч долларов. По данным ФСБ, диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Всех троих обвиняемых арестовали, по статье о диверсии им грозит до 15 лет лишения свободы.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html
https://ria.ru/20210908/gazoprovod-1749101534.html
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в мире, киев, оон, республика крым, москва, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нариман джелял, россия, диана кади
02:02 29.09.2021 (обновлено: 10:26 29.09.2021)
 
NI объяснил жалобы Украины из-за Крыма страхом "быть посланной лесом"

NI: Киев нанял крымских татар для диверсии в Крыму, чтобы выставить Россию агрессором

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый Свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый Свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Обозреватель Диана Кади в статье для журнала National Interest выдвинула свою версию попытки подрыва газопровода в Крыму — по ее мнению, это могло быть выгодно Украине.
Кади полагает, что Киев мог специально привлечь к диверсии не русских или украинцев, которых на полуострове большинство, а крымских татар. Это было сделано преднамеренно, чтобы впоследствии обвинить Москву в "подавлении крымскотатарского народа", пишет она, обратив также внимание на то, что нападение произошло до начала Генассамблеи ООН.

"Таким образом, законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств", — подчеркнула Кади.

Публицист выразила недоумение, почему крымские татары "не понимают, что их эксплуатируют". Кроме того, она напомнила, что президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее, сравнил ООН с "супергероем на пенсии".

"Основная жалоба украинского лидера состояла в том, что миру следовало бы делать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не посылать Украину лесом", — пишет Кади.

Газопровод в поселке Перевальное Симферопольского района повредили 23 августа. В начале сентября ФСБ задержала подозреваемых: зампредседателя "Меджлиса крымскотатарского народа"* Наримана Джелялова, которого следствие считает посредником, и Асана и Азиза Ахтемовых, которых называют непосредственными исполнителями диверсии.
Допрос задержанных по подозрению в диверсии на крымском газопроводе. Кадры ФСБ РФ
15 сентября, 14:43
Исполнитель диверсии в Крыму рассказал, как СБУ угрожала ему
В июне Ахтемовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу, а военная разведка обещала им за диверсию около двух тысяч долларов. По данным ФСБ, диверсию санкционировал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Всех троих обвиняемых арестовали, по статье о диверсии им грозит до 15 лет лишения свободы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Сотрудники правоохранительных органов у участка газопровода в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, где в результате диверсии был совершен подрыва - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 06:16
В Крыму призвали ООН осудить диверсию Украины на газопроводе
 
В миреКиевООНРеспублика КрымМоскваВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныНариман ДжелялРоссияДиана Кади
 
 
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