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Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов
Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов - РИА Новости, 29.09.2021
Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов
Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T00:59
2021-09-29T00:59
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
ипотека
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ.Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование.Банк России вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, вновь поднимая надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.Регулятор объясняет свое решение ускорившимися темпами роста данного сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заемщиков - до 61,1%, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет - до 18%.ЦБ считает, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и огранить рост долговой нагрузки населения, поскольку повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными относительно прочих видов кредитования. При этом регулятор при необходимости готов делать новые шаги для охлаждения потребкредитования, говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, однако оно не будет существенным, прокомментировал РИА Новости директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин."На фоне роста ключевой ставки и ужесточения регуляторных требований весьма вероятен незначительный рост процентных ставок, однако банки с целью сохранения темпов выдач будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита", - считает он.
https://ria.ru/20210916/kredit-1750249107.html
https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html
https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744215755.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ипотека, россия
00:59 29.09.2021
 
Банк России ужесточает регулирование выдачи потребкредитов

Банк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Банк России с 1 октября вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщал ранее ЦБ.
Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование.
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Банк России вновь ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, вновь поднимая надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.
Регулятор объясняет свое решение ускорившимися темпами роста данного сегмента с одновременным ослаблением стандартов кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжилось увеличение показателя долговой нагрузки заемщиков - до 61,1%, резко выросла доля ссуд на срок более 5 лет - до 18%.
ЦБ считает, что новые меры помогут дополнительно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и огранить рост долговой нагрузки населения, поскольку повышенные надбавки делают потребкредиты менее рентабельными относительно прочих видов кредитования. При этом регулятор при необходимости готов делать новые шаги для охлаждения потребкредитования, говорила в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Такое изменение регулирования может привести к росту ставок по потребкредитам, однако оно не будет существенным, прокомментировал РИА Новости директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
"На фоне роста ключевой ставки и ужесточения регуляторных требований весьма вероятен незначительный рост процентных ставок, однако банки с целью сохранения темпов выдач будут стараться поддерживать уровень ставок на комфортных для потребителя значениях, компенсируя это увеличением стоимости прочих услуг и ростом комиссий при предоставлении кредита", - считает он.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаИпотекаРоссия
 
 
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