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Россия и Мексика подписали соглашения о мирном космосе и деловых связях
Россия и Мексика подписали соглашения о мирном космосе и деловых связях - РИА Новости, 29.09.2021
Россия и Мексика подписали соглашения о мирном космосе и деловых связях
Россия и Мексика заключили межправительственное Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T20:01
2021-09-29T20:01
2021-09-29T23:21
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роскосмос
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МЕХИКО, 29 сен - РИА Новости. Россия и Мексика заключили межправительственное Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также Меморандум о сотрудничестве между Комитетом предпринимателей Россия-Мексика и Мексиканским деловым советом, сообщили в российском посольстве в Мехико."В посольстве в присутствии министра труда и социальной защиты Антона Котякова и посла Виктора Коронелли подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.С российской стороны документ о сотрудничестве в космосе подписан заместителем генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергеем Савельевым, с мексиканской - генеральным директором Мексиканского космического агентства Сальвадором Ландерос Айалой."Также был подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом предпринимателей Россия-Мексика и Мексиканским деловым советом по внешней торговле, инвестициям и технологиям", - сообщили в посольстве.Котяков, возглавляющий российскую часть двусторонней межправительственной комиссии, посетил Мехико 26-28 сентября для переговоров с министром экономики Мексики Татьяной Клутье и участия в торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию независимости латиноамериканской страны. В ходе визита министерство труда и социальной защиты РФ и Министерство труда и социального обеспечения Мексики подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в социально-трудовой сфере.
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Работа системы предупреждения о ракетном нападении: взгляд изнутри
Ракетно-космический щит России сегодня отмечает полувековой юбилей. В этот день 50 лет назад на боевое дежурство заступила сеть наземных радиолокационных станций, передачи данных и командный пункт, сформировавшие национальную систему предупреждения о ракетном нападении. СПРН стала одной из первых систем, выполнявшая задачи по обнаружению возможных налетов баллистических ракет полностью в автоматическом режиме. За годы дежурства она прошла несколько этапов модернизации. В её состав были введены более мощные радиолокационные станции и космический эшелон, включающий специальные космические аппараты и наземные пункты управления.
2021-09-29T20:01
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РИА Новости
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мексика, мехико (город), роскосмос, космос - риа наука, россия, видео
20:01 29.09.2021 (обновлено: 23:21 29.09.2021)
Россия и Мексика подписали соглашения о мирном космосе и деловых связях
Россия и Мексика подписали соглашение об использовании космоса в мирных целях