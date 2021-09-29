https://ria.ru/20210929/kosmos-1752371454.html

Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли

Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли - РИА Новости, 29.09.2021

Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли

Президент Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:04

2021-09-29T18:04

2021-09-29T23:31

россия

владимир путин

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли.Глава государства напомнил, что после предыдущей встречи правительство должно было подготовить план по достижению долгосрочных целей в этой сфере. Некоторые решения уже приняли, например связанные с системой "Глонасс"."Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор", — сказал Путин.Он попросил рассказать о причинах задержки, а также когда эта работа будет выполнена.Президент отметил, что после 2024 года полет МКС должен завершиться, и, хотя срок могут продлить, страна должна "смотреть за горизонт текущего десятилетия" и учитывать новые вызовы в исследовании космоса. Он отметил, что специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.Глава государства также призвал укреплять наземную инфраструктуру.На прошлой неделе "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну.

https://ria.ru/20210917/kosmos-1750386339.html

https://ria.ru/20210929/mks-1752246290.html

россия

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Путин потребовал от правительства объяснить задержки при выполнении поручений по космосу Президент Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. 2021-09-29T18:04 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, владимир путин, космос - риа наука, глонасс (система навигации)