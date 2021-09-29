https://ria.ru/20210929/kosmos-1752371454.html
Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли
Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли - РИА Новости, 29.09.2021
Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли
Президент Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:04
2021-09-29T18:04
2021-09-29T23:31
россия
владимир путин
космос - риа наука
глонасс (система навигации)
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СОЧИ, 29 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли.Глава государства напомнил, что после предыдущей встречи правительство должно было подготовить план по достижению долгосрочных целей в этой сфере. Некоторые решения уже приняли, например связанные с системой "Глонасс"."Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор", — сказал Путин.Он попросил рассказать о причинах задержки, а также когда эта работа будет выполнена.Президент отметил, что после 2024 года полет МКС должен завершиться, и, хотя срок могут продлить, страна должна "смотреть за горизонт текущего десятилетия" и учитывать новые вызовы в исследовании космоса. Он отметил, что специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.Глава государства также призвал укреплять наземную инфраструктуру.На прошлой неделе "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну.
https://ria.ru/20210917/kosmos-1750386339.html
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Путин потребовал от правительства объяснить задержки при выполнении поручений по космосу
Президент Владимир Путин раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли.
2021-09-29T18:04
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РИА Новости
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россия, владимир путин, космос - риа наука, глонасс (система навигации)
18:04 29.09.2021 (обновлено: 23:31 29.09.2021)
Путин раскритиковал выполнение поручений по развитию космической отрасли
Путин потребовал от правительства объяснить задержки при выполнении поручений по космосу
СОЧИ, 29 сен — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
раскритиковал выполнение поручений по долгосрочному развитию космической отрасли.
Глава государства напомнил, что после предыдущей встречи правительство должно было подготовить план по достижению долгосрочных целей в этой сфере. Некоторые решения уже приняли, например связанные с системой "Глонасс".
"Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор", — сказал Путин.
Он попросил рассказать о причинах задержки, а также когда эта работа будет выполнена.
Президент отметил, что после 2024 года полет МКС должен завершиться, и, хотя срок могут продлить, страна должна "смотреть за горизонт текущего десятилетия" и учитывать новые вызовы в исследовании космоса. Он отметил, что специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.
"За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество", — подчеркнул Путин.
Глава государства также призвал укреплять наземную инфраструктуру.
На прошлой неделе "Роскосмос
" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну
.