https://ria.ru/20210929/kosmonavtika-1752372287.html

Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики

Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики - РИА Новости, 29.09.2021

Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:08

2021-09-29T18:08

2021-09-29T18:33

владимир путин

космос - риа наука

роскосмос

россия

юрий урличич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028447_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_4e7422238112afa71fe3ba270780a73b.jpg

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества."Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы - все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники, как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту", - сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции."За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество", - подчеркнул президент.По его словам, необходимо ускорять внедрение перспективных решений. Он объявил, что на проходящем совещании будут обсуждаться конкретные шаги по этой тематике.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Ядерный буксир предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс" (в греческой мифологии верховный бог - отец Аполлона и Артемиды, в честь которых названы предыдущая и текущая пилотируемые лунные программы США), а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Ранее стало известно, что макет орбитального комплекса "Зевс" с ядерной энергодвигательной установкой впервые будет представлена за рубежом - на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ. До этого макет "Зевса" можно было увидеть на Международном авиакосмическом салоне 2021 и форуме "Армия-2021", а макет транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки (основа "Зевса") впервые был представлен на Международном авиакосмическом салоне в 2019 году и форумах "Армия" 2019 и 2020 годов. Помимо этого, макет продемонстрировали президенту во время его визита на космодром Восточный в сентябре.

https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html

https://ria.ru/20210820/luna-1746595336.html

https://ria.ru/20210615/kosmos-1737031892.html

https://ria.ru/20210414/buksir-1728316300.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, космос - риа наука, роскосмос, россия, юрий урличич