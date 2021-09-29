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https://ria.ru/20210929/kosmonavtika-1752372287.html
Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики
Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики - РИА Новости, 29.09.2021
Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:08
2021-09-29T18:33
владимир путин
космос - риа наука
роскосмос
россия
юрий урличич
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества."Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы - все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники, как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту", - сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции."За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество", - подчеркнул президент.По его словам, необходимо ускорять внедрение перспективных решений. Он объявил, что на проходящем совещании будут обсуждаться конкретные шаги по этой тематике.Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.Ядерный буксир предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс" (в греческой мифологии верховный бог - отец Аполлона и Артемиды, в честь которых названы предыдущая и текущая пилотируемые лунные программы США), а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".Ранее стало известно, что макет орбитального комплекса "Зевс" с ядерной энергодвигательной установкой впервые будет представлена за рубежом - на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ. До этого макет "Зевса" можно было увидеть на Международном авиакосмическом салоне 2021 и форуме "Армия-2021", а макет транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки (основа "Зевса") впервые был представлен на Международном авиакосмическом салоне в 2019 году и форумах "Армия" 2019 и 2020 годов. Помимо этого, макет продемонстрировали президенту во время его визита на космодром Восточный в сентябре.
https://ria.ru/20210904/korabl-1748654376.html
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владимир путин, космос - риа наука, роскосмос, россия, юрий урличич
18:08 29.09.2021 (обновлено: 18:33 29.09.2021)
 
Путин призвал сохранить преимущества России в сфере космонавтики

Путин призвал сохранить преимущества России над другими странами в области космонавтики

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии "Единая Россия"
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами предвыборного списка партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества.
"Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы - все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники, как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту", - сказал глава государства на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции.
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"За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество", - подчеркнул президент.
По его словам, необходимо ускорять внедрение перспективных решений. Он объявил, что на проходящем совещании будут обсуждаться конкретные шаги по этой тематике.
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В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
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Ранее стало известно, что макет орбитального комплекса "Зевс" с ядерной энергодвигательной установкой впервые будет представлена за рубежом - на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ. До этого макет "Зевса" можно было увидеть на Международном авиакосмическом салоне 2021 и форуме "Армия-2021", а макет транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки (основа "Зевса") впервые был представлен на Международном авиакосмическом салоне в 2019 году и форумах "Армия" 2019 и 2020 годов. Помимо этого, макет продемонстрировали президенту во время его визита на космодром Восточный в сентябре.
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