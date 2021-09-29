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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752348919.html
Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19
Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19
В окружении Владимира Путина COVID-19 заболели три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он проработал целый день. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:43
2021-09-29T17:49
распространение коронавируса
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина COVID-19 заболели три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он проработал целый день.Об этом президент России рассказал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, провожая собеседника на крыльце резиденции.По словам Путина, сотрудники заболели, "потому что поздно ревакцинировались".Эрдоган, в свою очередь, отметил, что уже поставил повторную прививку против коронавируса, на что Путин ему посоветовал в следующий раз ревакцинироваться "Спутником".Четырнадцатого сентября российский президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что президент абсолютно здоров.Путин привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.
https://ria.ru/20210914/putin-1749987876.html
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"Адъютант заболел" – Путин о заразившихся COVID-19 в своем окружении
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди заболевших в его окружении коронавирусом – адъютант, с которым он работал с утра до вечера. Об этом президент России поведал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, провожая собеседника на крыльце резиденции.
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владимир путин, здоровье - общество, россия
16:43 29.09.2021 (обновлено: 17:49 29.09.2021)
 
Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19

Путин рассказал о трех десятках заразившихся коронавирусом в его окружении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина COVID-19 заболели три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он проработал целый день.
Об этом президент России рассказал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, провожая собеседника на крыльце резиденции.
По словам Путина, сотрудники заболели, "потому что поздно ревакцинировались".
Эрдоган, в свою очередь, отметил, что уже поставил повторную прививку против коронавируса, на что Путин ему посоветовал в следующий раз ревакцинироваться "Спутником".
Четырнадцатого сентября российский президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что президент абсолютно здоров.
Путин привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 12:27Распространение коронавируса
Песков рассказал, почему Путин ушел на самоизоляцию
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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