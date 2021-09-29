https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752348919.html

Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19

Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

Путин рассказал, кто в его окружении заболел COVID-19

В окружении Владимира Путина COVID-19 заболели три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он проработал целый день. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:43

2021-09-29T16:43

2021-09-29T17:49

распространение коронавируса

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Путина COVID-19 заболели три десятка человек, в том числе адъютант, с которым он проработал целый день.Об этом президент России рассказал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, провожая собеседника на крыльце резиденции.По словам Путина, сотрудники заболели, "потому что поздно ревакцинировались".Эрдоган, в свою очередь, отметил, что уже поставил повторную прививку против коронавируса, на что Путин ему посоветовал в следующий раз ревакцинироваться "Спутником".Четырнадцатого сентября российский президент сообщил, что уходит на самоизоляцию из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что президент абсолютно здоров.Путин привился "Спутником V" минувшей весной. В конце июля Песков рассказал, что в Кремле продолжают соблюдать меры предосторожности: перед встречей с руководителем страны некоторых собеседников тестируют, других отправляют на карантин — все зависит от ситуации.

https://ria.ru/20210914/putin-1749987876.html

россия

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"Адъютант заболел" – Путин о заразившихся COVID-19 в своем окружении Президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди заболевших в его окружении коронавирусом – адъютант, с которым он работал с утра до вечера. Об этом президент России поведал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану после двусторонних переговоров в Сочи, провожая собеседника на крыльце резиденции. 2021-09-29T16:43 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, здоровье - общество, россия