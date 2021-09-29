https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752289242.html

В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19

В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19

В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:36

2021-09-29T12:36

2021-09-29T13:08

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания."Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания", — сказал Песков.Он также отметил, что некоторые регионы уже "энергично принимают меры"."Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс", — добавил Песков.На этом фоне в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации. Но мер на федеральном уровне пока не планируется, заявил Песков."Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации", — сказал он.На вопрос, требует ли ситуация с коронавирусом введения более жестких ограничительных мер на федеральном уровне, Песков ответил: "В настоящее время об этом речи не идет".В среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.

https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751721076.html

https://ria.ru/20210923/covid-19-1751429162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии