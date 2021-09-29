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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210929/koronavirus-1752289242.html
В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19
В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19
В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:36
2021-09-29T13:08
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания."Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания", — сказал Песков.Он также отметил, что некоторые регионы уже "энергично принимают меры"."Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс", — добавил Песков.На этом фоне в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации. Но мер на федеральном уровне пока не планируется, заявил Песков."Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации", — сказал он.На вопрос, требует ли ситуация с коронавирусом введения более жестких ограничительных мер на федеральном уровне, Песков ответил: "В настоящее время об этом речи не идет".В среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.
https://ria.ru/20210924/koronavirus-1751721076.html
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общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:36 29.09.2021 (обновлено: 13:08 29.09.2021)
 
В Кремле ответили на вопрос об ограничительных мерах из-за COVID-19

В Кремле видят очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом в России

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Кремле видят рост цифр по заболеваемости COVID-19 в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что эта ситуация требует внимания.
"Мы видим очередную тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания", — сказал Песков.
Он также отметил, что некоторые регионы уже "энергично принимают меры".
"Здесь я хочу напомнить, что все-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс", — добавил Песков.
На этом фоне в Кремле считают рост заболеваемости COVID-19 в России серьезным поводом для очередной мобилизации. Но мер на федеральном уровне пока не планируется, заявил Песков.
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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"Динамика в целом ряде регионов действительно не очень хорошая в плане очередного скачка. Каждый регион в зависимости от специфики принимает меры самостоятельно. Но, безусловно, эта ситуация является серьезным поводом не просто для обеспокоенности, но для очередной мобилизации", — сказал он.
На вопрос, требует ли ситуация с коронавирусом введения более жестких ограничительных мер на федеральном уровне, Песков ответил: "В настоящее время об этом речи не идет".
В среду суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 22 430 случаев, скончались за сутки 857 пациентов.
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