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В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:49
2021-09-29T11:49
2021-09-29T11:49
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общество
магаданская область
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москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 3004, 2. Санкт-Петербург – 1933, 3. Московская область – 1223", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Магаданской области (16), Чукотском автономном округе (14) и Ненецком автономном округе (10).
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В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом