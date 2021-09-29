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В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.09.2021

В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:49

2021-09-29T11:49

2021-09-29T11:49

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве – 3004, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 3004, 2. Санкт-Петербург – 1933, 3. Московская область – 1223", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавирусной инфекции отмечено в Магаданской области (16), Чукотском автономном округе (14) и Ненецком автономном округе (10).

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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