11:42 29.09.2021 (обновлено: 11:47 29.09.2021)
В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита, рассказал глава региона Олег Николаев.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается проведение уличных культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.
"Ближайшее время планируем ввести требование посещения мероприятий, которые проходят в учреждениях культуры, предприятий общепита.. Только через пропускную систему, которую QR-кодами и сертификатами о прививках, либо справками о количестве антител, если человек переболел в течение последнего полугода", - сказал Николаев в интервью "России 24".
По его словам такие меры вынужденные.
"Увеличилось в 1,5 раза количество людей, которые лечатся амбулаторно ( от коронавируса - ред). И ситуация еще напрягается тем, что очень бурно развиваются другие инфекции: остро респираторные, есть вероятность прихода гриппа", - сказал Николаев.