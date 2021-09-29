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В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса - РИА Новости, 29.09.2021

В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита, рассказал глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T11:42

2021-09-29T11:42

2021-09-29T11:47

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита, рассказал глава региона Олег Николаев.Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается проведение уличных культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.По его словам такие меры вынужденные."Увеличилось в 1,5 раза количество людей, которые лечатся амбулаторно ( от коронавируса - ред). И ситуация еще напрягается тем, что очень бурно развиваются другие инфекции: остро респираторные, есть вероятность прихода гриппа", - сказал Николаев.

чувашская республика (чувашия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19