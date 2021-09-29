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В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса - РИА Новости, 29.09.2021
В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса
Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита, рассказал глава региона Олег Николаев. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:42
2021-09-29T11:47
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита, рассказал глава региона Олег Николаев.Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается проведение уличных культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.По его словам такие меры вынужденные."Увеличилось в 1,5 раза количество людей, которые лечатся амбулаторно ( от коронавируса - ред). И ситуация еще напрягается тем, что очень бурно развиваются другие инфекции: остро респираторные, есть вероятность прихода гриппа", - сказал Николаев.
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:42 29.09.2021 (обновлено: 11:47 29.09.2021)
 
В Чувашии ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса

Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Власти Чувашии планируют ввести QR-коды для посещения культурных мероприятий и заведений общепита, рассказал глава региона Олег Николаев.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается проведение уличных культурно-массовых мероприятий с очным присутствием граждан, также оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения граждан.

"Ближайшее время планируем ввести требование посещения мероприятий, которые проходят в учреждениях культуры, предприятий общепита.. Только через пропускную систему, которую QR-кодами и сертификатами о прививках, либо справками о количестве антител, если человек переболел в течение последнего полугода", - сказал Николаев в интервью "России 24".

По его словам такие меры вынужденные.
"Увеличилось в 1,5 раза количество людей, которые лечатся амбулаторно ( от коронавируса - ред). И ситуация еще напрягается тем, что очень бурно развиваются другие инфекции: остро респираторные, есть вероятность прихода гриппа", - сказал Николаев.
 
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