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ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву

ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву - РИА Новости, 29.09.2021

ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву

Перекрыт канал поставки осетровых в Москву, изъято более 2,5 тонн незаконно добытой на Каспии рыбы, сообщает ФСБ РФ. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T10:10

2021-09-29T10:10

2021-09-29T11:24

происшествия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

каспийское море

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Перекрыт канал поставки осетровых в Москву, изъято более 2,5 тонн незаконно добытой на Каспии рыбы, сообщает ФСБ РФ.Пограничной службой ФСБ пресечен канал поставки в Московский регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации."В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в городе Москва изъято более 2,5 тонны русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов", - говорится в сообщении.Отмечается, что сумма ущерба водным биологическим ресурсам превышает 120 миллионов рублей."В отношении причастных к противоправной деятельности лиц (расследование – ред.) проводится по статье 258.1 УК РФ", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210924/narkotiki-1751567268.html

москва

каспийское море

россия

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Операция ФСБ по пресечению контрабанды осетра и икры Пограничники ФСБ изъяли две с половиной тонны контрабандного осетра и несколько десятков килограммов икры со склада в Москве. Краснокнижную рыбу незаконно добывали в Каспийском море. Оперативники пресекли канал поставки русского осетра в Московский регион. Ущерб, причинённый водным биоресурсам, оценивается в 120 миллионов рублей. Проводится доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). 2021-09-29T10:10 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), каспийское море, россия