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ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву
ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву - РИА Новости, 29.09.2021
ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву
Перекрыт канал поставки осетровых в Москву, изъято более 2,5 тонн незаконно добытой на Каспии рыбы, сообщает ФСБ РФ. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:10
2021-09-29T11:24
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
каспийское море
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Перекрыт канал поставки осетровых в Москву, изъято более 2,5 тонн незаконно добытой на Каспии рыбы, сообщает ФСБ РФ.Пограничной службой ФСБ пресечен канал поставки в Московский регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации."В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в городе Москва изъято более 2,5 тонны русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов", - говорится в сообщении.Отмечается, что сумма ущерба водным биологическим ресурсам превышает 120 миллионов рублей."В отношении причастных к противоправной деятельности лиц (расследование – ред.) проводится по статье 258.1 УК РФ", - добавили в ведомстве.
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Операция ФСБ по пресечению контрабанды осетра и икры
Пограничники ФСБ изъяли две с половиной тонны контрабандного осетра и несколько десятков килограммов икры со склада в Москве. Краснокнижную рыбу незаконно добывали в Каспийском море. Оперативники пресекли канал поставки русского осетра в Московский регион. Ущерб, причинённый водным биоресурсам, оценивается в 120 миллионов рублей. Проводится доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ).
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), каспийское море, россия
10:10 29.09.2021 (обновлено: 11:24 29.09.2021)
 
ФСБ перекрыла канал контрабанды осетровых в Москву

ФСБ перекрыла контрабандный канал поставки осетровых в Москву

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Перекрыт канал поставки осетровых в Москву, изъято более 2,5 тонн незаконно добытой на Каспии рыбы, сообщает ФСБ РФ.
Пограничной службой ФСБ пресечен канал поставки в Московский регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
"В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в городе Москва изъято более 2,5 тонны русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма ущерба водным биологическим ресурсам превышает 120 миллионов рублей.
"В отношении причастных к противоправной деятельности лиц (расследование – ред.) проводится по статье 258.1 УК РФ", - добавили в ведомстве.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Каспийское мореРоссия
 
 
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