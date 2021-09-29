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Липецкая область
https://ria.ru/20210929/konsultanty-1752294721.html
HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области
HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области - РИА Новости, 29.09.2021
HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области
HR-консультанты в ближайшем будущем появятся в центрах занятости Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T12:52
2021-09-29T12:52
липецкая область
общество
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. HR-консультанты в ближайшем будущем появятся в центрах занятости Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Липецкой области ведется модернизация службы занятости. Акцент делается на клиентоориетированность, чтобы перестроить свою работу, сотрудники территориальных центров занятости проходят обучающие семинары и тренинги. Например, переобучение по направлению карьерных консультантов пройдут 150 инспекторов службы занятости.Артамонов отметил, что модернизация проходит в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Основная задача – изменить подходы к организации работы службы. Среди новых форм работы – открытые отборы, которые еженедельно проводят для соискателей. На отборе граждане, ищущие работу, и представители работодателя могут напрямую пообщаться друг с другом. Это позволяет трудоустроить большее количество граждан. Число работодателей, обращающихся в службу занятости для поиска сотрудников, тоже растёт.
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общество, липецкая область, игорь артамонов
12:52 29.09.2021
 

HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области

© Фото : администрация Липецкой областиТренинг для сотрудников службы занятости Липецкой области
Тренинг для сотрудников службы занятости Липецкой области - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : администрация Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. HR-консультанты в ближайшем будущем появятся в центрах занятости Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в Липецкой области ведется модернизация службы занятости. Акцент делается на клиентоориетированность, чтобы перестроить свою работу, сотрудники территориальных центров занятости проходят обучающие семинары и тренинги. Например, переобучение по направлению карьерных консультантов пройдут 150 инспекторов службы занятости.
Артамонов отметил, что модернизация проходит в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Основная задача – изменить подходы к организации работы службы. Среди новых форм работы – открытые отборы, которые еженедельно проводят для соискателей. На отборе граждане, ищущие работу, и представители работодателя могут напрямую пообщаться друг с другом. Это позволяет трудоустроить большее количество граждан. Число работодателей, обращающихся в службу занятости для поиска сотрудников, тоже растёт.
"Сегодня услуги службы занятости востребованы очень высоко. Важнейшими её задачами являются содействие гражданам в поиске работы, переобучение по новым профессиям, поддержка и трудоустройство безработных", - сказал Артамонов.
МФЦ Липецкой области
20 августа, 13:21Липецкая область
В Липецке заявление на поиск работы можно подать в МФЦ
 
Липецкая областьОбществоЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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