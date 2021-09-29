https://ria.ru/20210929/konsultanty-1752294721.html

HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области

HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области - РИА Новости, 29.09.2021

HR консультанты появятся в центрах занятости Липецкой области

HR-консультанты в ближайшем будущем появятся в центрах занятости Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T12:52

2021-09-29T12:52

2021-09-29T12:52

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752294044_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_9ab7c01545753f791edd03ee40adf3c1.jpg

ЛИПЕЦК, 29 сен – РИА Новости. HR-консультанты в ближайшем будущем появятся в центрах занятости Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в Липецкой области ведется модернизация службы занятости. Акцент делается на клиентоориетированность, чтобы перестроить свою работу, сотрудники территориальных центров занятости проходят обучающие семинары и тренинги. Например, переобучение по направлению карьерных консультантов пройдут 150 инспекторов службы занятости.Артамонов отметил, что модернизация проходит в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Основная задача – изменить подходы к организации работы службы. Среди новых форм работы – открытые отборы, которые еженедельно проводят для соискателей. На отборе граждане, ищущие работу, и представители работодателя могут напрямую пообщаться друг с другом. Это позволяет трудоустроить большее количество граждан. Число работодателей, обращающихся в службу занятости для поиска сотрудников, тоже растёт.

https://ria.ru/20210820/zayavlenie-1746531057.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, липецкая область, игорь артамонов