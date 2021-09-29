15:21 29.09.2021 (обновлено: 15:22 29.09.2021)
Мишустин рассказал о новом национальном плане развития конкуренции
Мишустин: новый план развития конкуренции учитывает изменения из-за пандемии COVID-19
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на ближайшие пять лет, теперь он учитывает изменения, спровоцированные пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пандемия привела к появлению многих вызовов, повлияла на многие экономические процессы, усилился интерес наших граждан и бизнеса к цифровизации и электронной коммерции. Эти и другие изменения были учтены при подготовке нового национального плана развития конкуренции, который рассчитан на ближайшие пять лет. В начале сентября он был утвержден", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Действие предыдущего плана завершилось в прошлом году. Он, как отметил Мишустин, помог в два раза снизить число нарушений антимонопольного законодательства органами власти, увеличить закупки у малого и среднего бизнеса в рамках госзаказа, а также создать почти во всех отраслях экономики конкурентные условия.
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