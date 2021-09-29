https://ria.ru/20210929/konkurentsiya-1752330815.html

Мишустин рассказал о новом национальном плане развития конкуренции

Мишустин рассказал о новом национальном плане развития конкуренции - РИА Новости, 29.09.2021

Мишустин рассказал о новом национальном плане развития конкуренции

Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на ближайшие пять лет, теперь он учитывает изменения, спровоцированные пандемией коронавируса, РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T15:21

2021-09-29T15:21

2021-09-29T15:22

экономика

правительство рф

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749840697_0:0:3339:1879_1920x0_80_0_0_634136377bf99a4921789cb074b7e850.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило национальный план развития конкуренции на ближайшие пять лет, теперь он учитывает изменения, спровоцированные пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Действие предыдущего плана завершилось в прошлом году. Он, как отметил Мишустин, помог в два раза снизить число нарушений антимонопольного законодательства органами власти, увеличить закупки у малого и среднего бизнеса в рамках госзаказа, а также создать почти во всех отраслях экономики конкурентные условия.

https://ria.ru/20210916/rekord-1750163901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия