https://ria.ru/20210929/knigi-1752313244.html
Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021"
Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021" - РИА Новости, 29.09.2021
Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021"
Роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Сад" Марины Степновой, роман-диалог Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" и... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T18:41
2021-09-29T18:41
2021-09-29T18:41
культура
виктор пелевин
российская государственная библиотека
литрес
михаил елизаров
гузель яхина
новости культуры
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/50/1558155076_89:0:1508:798_1920x0_80_0_0_7cde44bb064d058268377e64e24e8d84.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Сад" Марины Степновой, роман-диалог Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" и другие произведения вошли в короткий список "Премии читателя-2021", сообщила пресс-службы премии."Приятно заметить, что в номинации "Художественная проза" преобладают тексты фантастические: от совсем жанровых, как сборник Лукиных и роман Шамиля Идиатуллина, до "Земли" Елизарова, где в бреши реалистического повествования нет-нет, да и потянет потусторонним сквознячком. Конечно, современный мир устроен размашисто, цветасто и сложно, так что фантастика и жанровый инструментарий являются не единственным, но самым адекватным способом отобразить эту цветущую сложность в художественном тексте. Свидетельство тому и еще один участник короткого списка – "Непобедимое солнце" Виктора Олеговича Пелевина, который раз за разом истолковывает – и предсказывает тоже – нашу с вами действительность", - сказал член экспертного совета премии Сергей Шикарев.В номинации "Художественная проза" в шорт-лист вошли Михаил Елизаров и его роман "Земля", Максим Замшев с книгой "Концертмейстер", Шамиль Идиатуллин и его "Последнее время", а также Любовь и Евгений Лукины со сборником "Отдай мою посадочную ногу", Виктор Пелевин с романом "Непобедимое солнце", Роман Сечин с рассказами из цикла "Петля" и Марина Степнова с книгой "Сад".Всероссийская литературная награда "Премия читателя" в 2021 году впервые будет вручена не только за художественную прозу, но и за документальную.В номинации "Документальная проза" представлены Павел Басинский с книгой "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины", Дмитрий Быков и его "Иностранная литература: тайна и демоны", а также Галина Юзефович с произведением "Таинственная карта: неполный и неокончательный путеводитель по миру книг".Имена лауреатов шестого премиального сезона будут объявлены в декабре 2021 года в рамках книжной ярмарки Non/Fiction, заключили в пресс-службе."Премия читателя" учреждена Российской государственной библиотекой (РГБ) для молодежи при поддержке Минкультуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Определять самого востребованного писателя будут по результатам портала "ЛитРес", анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодежью, а также финального голосования жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет. "Премия читателя" будет вручаться в 2021 году в шестой раз. В разные годы лауреатами премии становились писатели Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020).
https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/50/1558155076_267:0:1331:798_1920x0_80_0_0_3ebde7cd335fbb2e3b2bf59e2a925195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор пелевин, российская государственная библиотека, литрес, михаил елизаров, гузель яхина, новости культуры, книги
Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021"
Произведения Пелевина, Степновой и Басинского вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Сад" Марины Степновой, роман-диалог Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" и другие произведения вошли в короткий список "Премии читателя-2021", сообщила пресс-службы премии.
"Приятно заметить, что в номинации "Художественная проза" преобладают тексты фантастические: от совсем жанровых, как сборник Лукиных и роман Шамиля Идиатуллина, до "Земли" Елизарова, где в бреши реалистического повествования нет-нет, да и потянет потусторонним сквознячком. Конечно, современный мир устроен размашисто, цветасто и сложно, так что фантастика и жанровый инструментарий являются не единственным, но самым адекватным способом отобразить эту цветущую сложность в художественном тексте. Свидетельство тому и еще один участник короткого списка – "Непобедимое солнце" Виктора Олеговича Пелевина, который раз за разом истолковывает – и предсказывает тоже – нашу с вами действительность", - сказал член экспертного совета премии Сергей Шикарев.
В номинации "Художественная проза" в шорт-лист вошли Михаил Елизаров и его роман "Земля", Максим Замшев с книгой "Концертмейстер", Шамиль Идиатуллин и его "Последнее время", а также Любовь и Евгений Лукины со сборником "Отдай мою посадочную ногу", Виктор Пелевин с романом "Непобедимое солнце", Роман Сечин с рассказами из цикла "Петля" и Марина Степнова с книгой "Сад".
Всероссийская литературная награда "Премия читателя" в 2021 году впервые будет вручена не только за художественную прозу, но и за документальную.
В номинации "Документальная проза" представлены Павел Басинский с книгой "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины", Дмитрий Быков и его "Иностранная литература: тайна и демоны", а также Галина Юзефович с произведением "Таинственная карта: неполный и неокончательный путеводитель по миру книг".
Имена лауреатов шестого премиального сезона будут объявлены в декабре 2021 года в рамках книжной ярмарки Non/Fiction, заключили в пресс-службе.
"Премия читателя" учреждена Российской государственной библиотекой (РГБ) для молодежи при поддержке Минкультуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Определять самого востребованного писателя будут по результатам портала "ЛитРес", анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодежью, а также финального голосования жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет. "Премия читателя" будет вручаться в 2021 году в шестой раз. В разные годы лауреатами премии становились писатели Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020).