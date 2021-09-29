https://ria.ru/20210929/knigi-1752313244.html

Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021"

Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021" - РИА Новости, 29.09.2021

Пелевин, Степнова и Басинский вошли в шорт-лист "Премии читателя-2021"

Роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Сад" Марины Степновой, роман-диалог Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" и... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:41

2021-09-29T18:41

2021-09-29T18:41

культура

виктор пелевин

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Сад" Марины Степновой, роман-диалог Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" и другие произведения вошли в короткий список "Премии читателя-2021", сообщила пресс-службы премии."Приятно заметить, что в номинации "Художественная проза" преобладают тексты фантастические: от совсем жанровых, как сборник Лукиных и роман Шамиля Идиатуллина, до "Земли" Елизарова, где в бреши реалистического повествования нет-нет, да и потянет потусторонним сквознячком. Конечно, современный мир устроен размашисто, цветасто и сложно, так что фантастика и жанровый инструментарий являются не единственным, но самым адекватным способом отобразить эту цветущую сложность в художественном тексте. Свидетельство тому и еще один участник короткого списка – "Непобедимое солнце" Виктора Олеговича Пелевина, который раз за разом истолковывает – и предсказывает тоже – нашу с вами действительность", - сказал член экспертного совета премии Сергей Шикарев.В номинации "Художественная проза" в шорт-лист вошли Михаил Елизаров и его роман "Земля", Максим Замшев с книгой "Концертмейстер", Шамиль Идиатуллин и его "Последнее время", а также Любовь и Евгений Лукины со сборником "Отдай мою посадочную ногу", Виктор Пелевин с романом "Непобедимое солнце", Роман Сечин с рассказами из цикла "Петля" и Марина Степнова с книгой "Сад".Всероссийская литературная награда "Премия читателя" в 2021 году впервые будет вручена не только за художественную прозу, но и за документальную.В номинации "Документальная проза" представлены Павел Басинский с книгой "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины", Дмитрий Быков и его "Иностранная литература: тайна и демоны", а также Галина Юзефович с произведением "Таинственная карта: неполный и неокончательный путеводитель по миру книг".Имена лауреатов шестого премиального сезона будут объявлены в декабре 2021 года в рамках книжной ярмарки Non/Fiction, заключили в пресс-службе."Премия читателя" учреждена Российской государственной библиотекой (РГБ) для молодежи при поддержке Минкультуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Определять самого востребованного писателя будут по результатам портала "ЛитРес", анализа читательского спроса в российских библиотеках, работающих с молодежью, а также финального голосования жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет. "Премия читателя" будет вручаться в 2021 году в шестой раз. В разные годы лауреатами премии становились писатели Вадим Панов (2016), Гузель Яхина (2017), Алексей Слаповский (2018), Виктор Пелевин (2019), Андрей Рубанов (2020).

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html

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виктор пелевин, российская государственная библиотека, литрес, михаил елизаров, гузель яхина, новости культуры, книги