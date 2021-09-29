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В МИД прокомментировали информацию о запусках ракет Северной Кореей
В МИД прокомментировали информацию о запусках ракет Северной Кореей - РИА Новости, 29.09.2021
В МИД прокомментировали информацию о запусках ракет Северной Кореей
Россия отслеживает информацию о последних пусках ракет КНДР, считает важным не допускать шагов, которые могли бы помешать возобновлению переговорного процесса... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T10:56
2021-09-29T11:28
в мире
кндр (северная корея)
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
корейский полуостров
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия отслеживает информацию о последних пусках ракет КНДР, считает важным не допускать шагов, которые могли бы помешать возобновлению переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему, соотносим ее, естественно, с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которыми был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей КНДР", - сказал Рябков журналистам.По его словам, последние пуски ракет, в том числе испытание гиперзвуковых ракет, "проецируются на перспективы возобновления диалога в интересах решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова"."Главное сейчас не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу", - добавил замминистра."Гипотетические попытки использовать те или иные испытательные пуски КНДР для дальнейшего нагнетания мы поддерживать не будем. Мы считаем, что есть альтернативный путь и чем скорее политический процесс и диалог будут возобновлены, тем лучше для безопасности всей Северо-Восточной Азии и глобальной безопасности тоже", - подчеркнул Рябков.Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.
https://ria.ru/20210929/raketa-1752244977.html
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в мире, кндр (северная корея), россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), корейский полуостров
10:56 29.09.2021 (обновлено: 11:28 29.09.2021)
 
В МИД прокомментировали информацию о запусках ракет Северной Кореей

Замглавы МИД Рябков: Россия внимательно отслеживает информацию о пусках ракет КНДР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия отслеживает информацию о последних пусках ракет КНДР, считает важным не допускать шагов, которые могли бы помешать возобновлению переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы отслеживаем всю информацию, которая поступает из разных источников на эту тему, соотносим ее, естественно, с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, которыми был введен достаточно жесткий санкционный режим в отношении КНДР и определены требования по допустимым параметрам развития военных возможностей КНДР", - сказал Рябков журналистам.
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По его словам, последние пуски ракет, в том числе испытание гиперзвуковых ракет, "проецируются на перспективы возобновления диалога в интересах решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова".
"Главное сейчас не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу", - добавил замминистра.
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"Гипотетические попытки использовать те или иные испытательные пуски КНДР для дальнейшего нагнетания мы поддерживать не будем. Мы считаем, что есть альтернативный путь и чем скорее политический процесс и диалог будут возобновлены, тем лучше для безопасности всей Северо-Восточной Азии и глобальной безопасности тоже", - подчеркнул Рябков.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что Северная Корея 28 сентября провела испытательный пуск ракеты "Хвасон-8" с гиперзвуковой планирующей боеголовкой.
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Корейский полуостров
 
 
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