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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210929/kino-1752140598.html
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме - РИА Новости, 29.09.2021
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме
Британский актер Том Харди снова сыграл Венома, одного из самых противоречивых персонажей вселенной Marvel. По сюжету первого фильма в журналиста Эдди Брока... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T08:00
2021-09-29T13:16
том харди (эдвард харди)
вуди харрельсон
мишель уильямс
энди серкис
что посмотреть
культура
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Британский актер Том Харди снова сыграл Венома, одного из самых противоречивых персонажей вселенной Marvel. По сюжету первого фильма в журналиста Эдди Брока вселился инопланетянин Веном, обладающий суперсилой и своеобразным чувством юмора. Во второй части, которую снял Энди Серкис, Броку и Веному придется столкнуться с серийным маньяком Клетусом Кэседи (Вуди Харрельсон), превратившимся в суперзлодея по имени Карнаж.Перед релизом "Венома-2" Том Харди рассказал в интервью РИА Новости о "бромансе" Эдди и Венома, почему они иногда напоминают старую женатую пару, а также о том, нужна ли в фильме классическая любовная линия, из-за чего Брок так не любит Питера Паркера и как жить в эпоху фейк-ньюз.— Когда мы общались перед выходом первого "Венома", ты сказал, что твой герой — плохой парень с хорошими чертами характера. Стал ли ты лучше понимать его ко второй картине?— Хороший вопрос! Но мой ответ будет субъективным. Потому что мои отношения с Веномом — это мой личный опыт взаимодействия с этим персонажем во время работы над ролью. Я сужу по внутренним диалогам, которые с ним вел, и нашим перепалкам.Одно дело готовиться к первой картине, изучать комиксы и разные другие материалы. И совсем другое — работа над второй частью.Я чувствую, что у нас более тесные и теплые отношения с Веномом. Я лично наслаждался общением с ним и Эдди как персонажами.— Как меняется Веном в новом фильме?— Вторая картина позволит зрителю в прямом смысле погрузиться во вселенную Венома. Мы показываем, что это значит — жить с пришельцем бок о бок.В первой части Эдди думал, что у него какая-то неведомая тропическая болезнь, и — вот облегчение! — оказалось, что это всего-навсего инопланетянин, который в него вселился.Это же невероятно! Теперь Эдди учится сосуществовать с Веномом и заниматься всеми земными делами, не привлекая к себе лишнего внимания. Пришелец же не может просто так разгуливать по городу, тусить и делать покупки. К тому же это совсем не маленький инопланетянин с большим эго и желанием социализироваться.— Звучит, на самом деле, непросто.— Да, и в итоге Веном становится заложником Эдди — и наоборот. Они действуют друг другу на нервы, не всегда уважают друг друга. Подумайте: Эдди не может даже в туалет сходить нормально, потому что не знает, насколько в этот момент Веном вторгнется в его личное пространство. Неудивительно, что он страдает от тревожности и не чувствует себя в безопасности.— А еще Веном в определенном смысле тщеславен.— Точно! Он бы не отказался прославиться, быть в свете софитов. Для Эдди это, конечно, так себе перспектива — оказаться в тени пришельца, сдерживаться и не отсвечивать.В итоге они становятся похожи на давно женатых супругов, которые живут в небольшом пространстве, маются от бытовых проблем и постоянно препираются друг с другом. Так что это лишь вопрос времени — когда кто-то из них взорвется.— Их отношения — настоящий "броманс". Нужна ли в таком случае в картине классическая любовная линия?— Думаю, у Эдди не может быть никаких отношений с кем бы то ни было, пока он связан с Веномом. К тому же пришельца самого привлекает Энни (адвокат и невеста Эдди в первой картине, которую играет Мишель Уильямс. — Прим. ред.). Один из троих должен устраниться. Но кто? Энни, Веном или Эдди? Кому-то надо уступить.— Зато получается отличная и совсем не скучная драма.— Да, и мне это тоже нравится. Эдди как бы поглощается Веномом, он не может быть с Энни так, как раньше. И в этом трагедия их отношений. Пусть их разлучил пришелец, что-то человеческое есть в этой ситуации.— Мы живем в эпоху фейк-ньюз и двойных стандартов. С такой "подмогой" в лице Венома проще ли Эдди выживать в нашем мире и говорить правду в репортажах?— Думаю, в комиксах на Эдди возлагают вину за то, что он не использует правильно свою силу, если это можно так назвать. Достаточно вспомнить историю с Человеком-пауком, почему Эдди так ненавидит Питера Паркера (в комиксах Брок написал серию статей, обвиняя в убийстве не того человека, а Паркер разоблачает настоящего злодея. — Прим. ред.).Брок был самовлюбленным. Поиск правды затрудняют его эго, амбиции, страхи. А у Венома часто возникает дилемма — что правильно, а что нет, у него развито чувство справедливости. Как бы иронично это ни звучало. Так что найти баланс непросто.Для меня лично это очень интересно: супергеройский рассказ с классными персонажами и символизмом. В итоге получается развлекательная история, но со смыслом.Фильм "Веном-2" выходит в прокат 30 сентября.
https://ria.ru/20210922/kino-1751017990.html
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том харди (эдвард харди), вуди харрельсон, мишель уильямс, энди серкис, что посмотреть , знаменитости, кино и сериалы
08:00 29.09.2021 (обновлено: 13:16 29.09.2021)
 
Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме

Том Харди рассказал в интервью, как изменился Веном во втором фильме

© Фото : SonyТом Харди на премьере фильма "Веном 2"
Том Харди на премьере фильма Веном 2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Sony
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Британский актер Том Харди снова сыграл Венома, одного из самых противоречивых персонажей вселенной Marvel. По сюжету первого фильма в журналиста Эдди Брока вселился инопланетянин Веном, обладающий суперсилой и своеобразным чувством юмора. Во второй части, которую снял Энди Серкис, Броку и Веному придется столкнуться с серийным маньяком Клетусом Кэседи (Вуди Харрельсон), превратившимся в суперзлодея по имени Карнаж.
Перед релизом "Венома-2" Том Харди рассказал в интервью РИА Новости о "бромансе" Эдди и Венома, почему они иногда напоминают старую женатую пару, а также о том, нужна ли в фильме классическая любовная линия, из-за чего Брок так не любит Питера Паркера и как жить в эпоху фейк-ньюз.
— Когда мы общались перед выходом первого "Венома", ты сказал, что твой герой — плохой парень с хорошими чертами характера. Стал ли ты лучше понимать его ко второй картине?
© Sony Том Харди на премьере фильма "Веном-2"
Кадр из фильма Веном 2
© Sony
Том Харди на премьере фильма "Веном-2"
— Хороший вопрос! Но мой ответ будет субъективным. Потому что мои отношения с Веномом — это мой личный опыт взаимодействия с этим персонажем во время работы над ролью. Я сужу по внутренним диалогам, которые с ним вел, и нашим перепалкам.
Одно дело готовиться к первой картине, изучать комиксы и разные другие материалы. И совсем другое — работа над второй частью.
Я чувствую, что у нас более тесные и теплые отношения с Веномом. Я лично наслаждался общением с ним и Эдди как персонажами.
© Sony Кадр из фильма "Веном-2"
Кадр из фильма Веном 2
© Sony
Кадр из фильма "Веном-2"
— Как меняется Веном в новом фильме?
— Вторая картина позволит зрителю в прямом смысле погрузиться во вселенную Венома. Мы показываем, что это значит — жить с пришельцем бок о бок.
© Columbia Pictures (2018)Кадр из фильма "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures (2018)
Кадр из фильма "Веном"
В первой части Эдди думал, что у него какая-то неведомая тропическая болезнь, и — вот облегчение! — оказалось, что это всего-навсего инопланетянин, который в него вселился.
Это же невероятно! Теперь Эдди учится сосуществовать с Веномом и заниматься всеми земными делами, не привлекая к себе лишнего внимания. Пришелец же не может просто так разгуливать по городу, тусить и делать покупки. К тому же это совсем не маленький инопланетянин с большим эго и желанием социализироваться.
© Columbia Pictures Corporation (2018)Кадр из фильма "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures Corporation (2018)
Кадр из фильма "Веном"
— Звучит, на самом деле, непросто.
— Да, и в итоге Веном становится заложником Эдди — и наоборот. Они действуют друг другу на нервы, не всегда уважают друг друга. Подумайте: Эдди не может даже в туалет сходить нормально, потому что не знает, насколько в этот момент Веном вторгнется в его личное пространство. Неудивительно, что он страдает от тревожности и не чувствует себя в безопасности.
— А еще Веном в определенном смысле тщеславен.
— Точно! Он бы не отказался прославиться, быть в свете софитов. Для Эдди это, конечно, так себе перспектива — оказаться в тени пришельца, сдерживаться и не отсвечивать.
© Sony Кадр из фильма "Веном-2"
Кадр из фильма Веном 2
© Sony
Кадр из фильма "Веном-2"
В итоге они становятся похожи на давно женатых супругов, которые живут в небольшом пространстве, маются от бытовых проблем и постоянно препираются друг с другом. Так что это лишь вопрос времени — когда кто-то из них взорвется.
— Их отношения — настоящий "броманс". Нужна ли в таком случае в картине классическая любовная линия?
— Думаю, у Эдди не может быть никаких отношений с кем бы то ни было, пока он связан с Веномом. К тому же пришельца самого привлекает Энни (адвокат и невеста Эдди в первой картине, которую играет Мишель Уильямс. — Прим. ред.). Один из троих должен устраниться. Но кто? Энни, Веном или Эдди? Кому-то надо уступить.
© Columbia Pictures Corporation (2018)

Уильямс и Харди в фильме "Веном"

Кадр из фильма Веном
1 из 3

Уильямс и Харди в фильме "Веном"

© Columbia Pictures Corporation (2018)
© Columbia Pictures Corporation (2018)

Уильямс и Харди в картине "Веном"

Кадр из фильма Веном
2 из 3

Уильямс и Харди в картине "Веном"

© Columbia Pictures Corporation (2018)
© Columbia Picture (2018)

Кадр из фильма "Веном"

Кадр из фильма Веном
3 из 3

Кадр из фильма "Веном"

© Columbia Picture (2018)
1 из 3

Уильямс и Харди в фильме "Веном"

© Columbia Pictures Corporation (2018)
2 из 3

Уильямс и Харди в картине "Веном"

© Columbia Pictures Corporation (2018)
3 из 3

Кадр из фильма "Веном"

© Columbia Picture (2018)
— Зато получается отличная и совсем не скучная драма.
— Да, и мне это тоже нравится. Эдди как бы поглощается Веномом, он не может быть с Энни так, как раньше. И в этом трагедия их отношений. Пусть их разлучил пришелец, что-то человеческое есть в этой ситуации.
— Мы живем в эпоху фейк-ньюз и двойных стандартов. С такой "подмогой" в лице Венома проще ли Эдди выживать в нашем мире и говорить правду в репортажах?
© Columbia Pictures Corporation (2018)Харди и Ахмед в фильме "Веном"
Кадр из фильма Веном
© Columbia Pictures Corporation (2018)
Харди и Ахмед в фильме "Веном"
— Думаю, в комиксах на Эдди возлагают вину за то, что он не использует правильно свою силу, если это можно так назвать. Достаточно вспомнить историю с Человеком-пауком, почему Эдди так ненавидит Питера Паркера (в комиксах Брок написал серию статей, обвиняя в убийстве не того человека, а Паркер разоблачает настоящего злодея. — Прим. ред.).
© Sony Кадр из фильма "Веном-2"
Кадр из фильма Веном 2
© Sony
Кадр из фильма "Веном-2"
Брок был самовлюбленным. Поиск правды затрудняют его эго, амбиции, страхи. А у Венома часто возникает дилемма — что правильно, а что нет, у него развито чувство справедливости. Как бы иронично это ни звучало. Так что найти баланс непросто.
Для меня лично это очень интересно: супергеройский рассказ с классными персонажами и символизмом. В итоге получается развлекательная история, но со смыслом.
Фильм "Веном-2" выходит в прокат 30 сентября.
Ирина Старшенбаум - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
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