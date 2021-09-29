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Эксперты обсудили перспективы развития российской футбольной индустрии
Эксперты обсудили перспективы развития российской футбольной индустрии - РИА Новости, 29.09.2021
Эксперты обсудили перспективы развития российской футбольной индустрии
Во вторник, 21 сентября, на площадке ЦСР состоялась медиаконференция "Экономика футбола: международный опыт, российская действительность". В ходе четырех... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:52
2021-09-29T14:52
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МОСКВА, 29 сен - Медиацентр ЦСР. Во вторник, 21 сентября, на площадке ЦСР состоялась медиаконференция "Экономика футбола: международный опыт, российская действительность". В ходе четырех тематических сессий российские и зарубежные эксперты обсудили ключевые вызовы, касающиеся развития российской футбольной индустрии.Александр Долгов, резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер московского офиса международной юридической фирмы Squire Patton Boggs, в ходе сессии "Экономика футбольной индустрии" отметил, что в ближайшем будущем вопросы цифровизации, транспарентности, четкой фиксации и отражения прав на трансляции, атрибутику и футболистов станут определяющими.Несмотря на имеющиеся трудности в развитии российского футбола, есть основания и для оптимизма: "Проблемы, о которых в студии говорили, в Армении тоже актуальны: массовое развитие, государственная помощь, лимит на легионеров, инвестиции, маркетинг и так далее. Мы двигаемся в одном направлении, но у России плюс в том, что вы уже дошли до конечного этапа. Вам не хватает одного шага до успеха. А мы только-только начинаем", – поделился мнением Артур Саакян, исполнительный директор ФК "Ноа" (Ереван) и член Исполкома Футбольной Федерации Армении.В рамках сессии "Социокультурные аспекты футбола" эксперты обменивались мнениями о доступности этого вида спорта для детей и обозначили роль тренера в карьерном становлении профессиональных футболистов.Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России и мастер спорта СССР, убежден, что роль детских тренеров зачастую недооценена, несмотря на то, что именно эти люди готовят базу и воспитывают будущие поколения игроков как для клубов, так и для сборной страны: "Работа с детьми – очень тонкая материя. Помимо теоретической подготовки детский тренер должен обладать ещё и собственным практическим опытом игры на поле. Он должен уметь показать, как исполняются приемы и элементы, которым обучает своих подопечных. Если человек не "нюхал пороха" на профессиональном уровне, ему будет трудно привить детям важнейшие навыки, так как сам он ими не владеет", –убежден эксперт.Особое мнение по вопросу, который касается финансовой самостоятельности футбольных клубов, высказал Сандро Челидзе, генеральный директор ФК "Аврора" и член ассоциации спортивных директоров Италии ADISE: "Российскому футболу необходимо запустить полный процесс реформации. На данном этапе наши футбольные клубы не являются конкурентоспособными в связи с тем, что находятся в зоне комфорта. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих рост уровня футбола в стране – стремление клубов стать независимыми от государственного финансирования. Клубам нужно учиться зарабатывать на своем продукте", – отметил эксперт.Важной темой сессии "Футбольная инфраструктура" стал поиск источников финансирования футбольных объектов, особенно в отдалённых частях страны.Дмитрий Землянский, руководитель центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС, поделился: "Были аргументированы разные точки зрения. Один подход –передача этой системы в частные руки или реализация проектов на принципах ГЧП. Он "работает" в крупнейших городах, где можно обеспечить коммерческую загрузку объектов. Однако бизнес сразу же заявляет о необходимости государственной поддержки в виде налоговых льгот и/или гарантированной загрузки. Второй подход –развитие футбольных школ на базе школьных стадионов и существующей инфраструктуры. Он не позволит готовить топ-футболистов, но зато приблизит футбол к детям. Кроме того, этот подход можно реализовывать в малых и средних городах, сельских районах", – считает эксперт.Заключительная сессия "Маркетинг и PR в футболе" показала, что этот вид спорта уже давно перерос формат спортивной игры и стал глобальным явлением.Владимир Гущин, директор по стратегическим коммуникациям ЦСР, поделился: "Футбол — это уже не только спорт, но важный элемент экономической, социальной и культурной сфер нашей жизни. Он уже настолько глобален, что во время пандемии COVID-19 весь мир почувствовал резко возросшую социальную значимость этого вида спорта. Важно отметить персонификацию коммуникаций вокруг и внутри футбола, не говоря уже об изменившихся "правилах игры" в информационном взаимодействии (а зачастую противостоянии) клубов и игроков, многие из которых стали настоящими медийными "суперзвездами", – рассказал эксперт.Алексей Лебедев, директор дирекции социальных проектов ФК "Локомотив", рассказал о маркетинге и PR клуба: "Я с 1991 года наблюдал изнутри процесс становление российского футбола. Безусловно, роль маркетинга многократно возросла. Появились дополнительные инструменты привлечения болельщиков. Сегодня у ФК "Локомотив" уникальный формат мatchday, наверное, ни у одного московского клуба такого на данном этапе нет. У нас люди, приходя на стадион, попадают как будто в парк культуры своеобразный. Многочисленные активности: концерты, всевозможные развлечения для детей – все это новый современный формат коммуникации с аудиторией", – рассказал Алексей Лебедев.Всего в дискуссионных сессиях приняли участие свыше двух десятков спикеров (часть из них – дистанционно).Видеоматериалы медиаконференции доступны по ссылкам на официальном YouTube-канале ЦСР: https://www.youtube.com/c/CSRMOSCOWПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
14:52 29.09.2021
 

Эксперты обсудили перспективы развития российской футбольной индустрии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 29 сен - Медиацентр ЦСР. Во вторник, 21 сентября, на площадке ЦСР состоялась медиаконференция "Экономика футбола: международный опыт, российская действительность". В ходе четырех тематических сессий российские и зарубежные эксперты обсудили ключевые вызовы, касающиеся развития российской футбольной индустрии.
Александр Долгов, резидент экспертного клуба ЦСР, управляющий партнер московского офиса международной юридической фирмы Squire Patton Boggs, в ходе сессии "Экономика футбольной индустрии" отметил, что в ближайшем будущем вопросы цифровизации, транспарентности, четкой фиксации и отражения прав на трансляции, атрибутику и футболистов станут определяющими.
"Тема футбола и экономики очень важна и актуальна для России. Она намного шире, чем бюджеты ведущих клубов: это и социальная ответственность, и инфраструктура. Важно понимать, что потенциал футбола для экономики ещё далеко не раскрыт. Речь прежде всего о цифровизации и цифровых платформах, о футболе и связанных с футболом цифровых продуктах, которые именно как продукты при правильном подходе могут привлечь очень много денег и в экономику, и в футбол", – сообщил эксперт.
Несмотря на имеющиеся трудности в развитии российского футбола, есть основания и для оптимизма: "Проблемы, о которых в студии говорили, в Армении тоже актуальны: массовое развитие, государственная помощь, лимит на легионеров, инвестиции, маркетинг и так далее. Мы двигаемся в одном направлении, но у России плюс в том, что вы уже дошли до конечного этапа. Вам не хватает одного шага до успеха. А мы только-только начинаем", – поделился мнением Артур Саакян, исполнительный директор ФК "Ноа" (Ереван) и член Исполкома Футбольной Федерации Армении.
В рамках сессии "Социокультурные аспекты футбола" эксперты обменивались мнениями о доступности этого вида спорта для детей и обозначили роль тренера в карьерном становлении профессиональных футболистов.
Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России и мастер спорта СССР, убежден, что роль детских тренеров зачастую недооценена, несмотря на то, что именно эти люди готовят базу и воспитывают будущие поколения игроков как для клубов, так и для сборной страны: "Работа с детьми – очень тонкая материя. Помимо теоретической подготовки детский тренер должен обладать ещё и собственным практическим опытом игры на поле. Он должен уметь показать, как исполняются приемы и элементы, которым обучает своих подопечных. Если человек не "нюхал пороха" на профессиональном уровне, ему будет трудно привить детям важнейшие навыки, так как сам он ими не владеет", –убежден эксперт.
Особое мнение по вопросу, который касается финансовой самостоятельности футбольных клубов, высказал Сандро Челидзе, генеральный директор ФК "Аврора" и член ассоциации спортивных директоров Италии ADISE: "Российскому футболу необходимо запустить полный процесс реформации. На данном этапе наши футбольные клубы не являются конкурентоспособными в связи с тем, что находятся в зоне комфорта. Одним из ключевых факторов, обеспечивающих рост уровня футбола в стране – стремление клубов стать независимыми от государственного финансирования. Клубам нужно учиться зарабатывать на своем продукте", – отметил эксперт.
Важной темой сессии "Футбольная инфраструктура" стал поиск источников финансирования футбольных объектов, особенно в отдалённых частях страны.
Дмитрий Землянский, руководитель центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС, поделился: "Были аргументированы разные точки зрения. Один подход –передача этой системы в частные руки или реализация проектов на принципах ГЧП. Он "работает" в крупнейших городах, где можно обеспечить коммерческую загрузку объектов. Однако бизнес сразу же заявляет о необходимости государственной поддержки в виде налоговых льгот и/или гарантированной загрузки. Второй подход –развитие футбольных школ на базе школьных стадионов и существующей инфраструктуры. Он не позволит готовить топ-футболистов, но зато приблизит футбол к детям. Кроме того, этот подход можно реализовывать в малых и средних городах, сельских районах", – считает эксперт.
Заключительная сессия "Маркетинг и PR в футболе" показала, что этот вид спорта уже давно перерос формат спортивной игры и стал глобальным явлением.
Владимир Гущин, директор по стратегическим коммуникациям ЦСР, поделился: "Футбол — это уже не только спорт, но важный элемент экономической, социальной и культурной сфер нашей жизни. Он уже настолько глобален, что во время пандемии COVID-19 весь мир почувствовал резко возросшую социальную значимость этого вида спорта. Важно отметить персонификацию коммуникаций вокруг и внутри футбола, не говоря уже об изменившихся "правилах игры" в информационном взаимодействии (а зачастую противостоянии) клубов и игроков, многие из которых стали настоящими медийными "суперзвездами", – рассказал эксперт.
Алексей Лебедев, директор дирекции социальных проектов ФК "Локомотив", рассказал о маркетинге и PR клуба: "Я с 1991 года наблюдал изнутри процесс становление российского футбола. Безусловно, роль маркетинга многократно возросла. Появились дополнительные инструменты привлечения болельщиков. Сегодня у ФК "Локомотив" уникальный формат мatchday, наверное, ни у одного московского клуба такого на данном этапе нет. У нас люди, приходя на стадион, попадают как будто в парк культуры своеобразный. Многочисленные активности: концерты, всевозможные развлечения для детей – все это новый современный формат коммуникации с аудиторией", – рассказал Алексей Лебедев.
Всего в дискуссионных сессиях приняли участие свыше двух десятков спикеров (часть из них – дистанционно).
Видеоматериалы медиаконференции доступны по ссылкам на официальном YouTube-канале ЦСР: https://www.youtube.com/c/CSRMOSCOW
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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