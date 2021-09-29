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Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19
Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021
Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:02
2021-09-29T14:19
распространение коронавируса
здоровье - общество
лариса гузеева
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.Ранее СМИ сообщали, что у Гузеевой обнаружили коронавирус. Предположительно, ее госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Дочь актрисы написала у себя в Instagram, что с ее мамой все в порядке.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ, получившая известность после роли Ларисы Огудаловой в фильме "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. С 2008 года является бессменной ведущей проекта "Давай поженимся" на Первом канале.
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здоровье - общество, лариса гузеева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, шоу-бизнес, новости культуры
14:02 29.09.2021 (обновлено: 14:19 29.09.2021)
 
Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19

Телеведущая Лариса Гузеева заболела COVID-19

© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкАктриса и телеведущая Лариса Гузеева
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
Ранее СМИ сообщали, что у Гузеевой обнаружили коронавирус. Предположительно, ее госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Дочь актрисы написала у себя в Instagram, что с ее мамой все в порядке.

"Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь", - написала Гузеева на своей странице в Instagram.

Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ, получившая известность после роли Ларисы Огудаловой в фильме "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. С 2008 года является бессменной ведущей проекта "Давай поженимся" на Первом канале.
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