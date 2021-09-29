https://ria.ru/20210929/guzeeva-1752311952.html

Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19

Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19 - РИА Новости, 29.09.2021

Лариса Гузеева признала, что заболела COVID-19

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:02

2021-09-29T14:02

2021-09-29T14:19

распространение коронавируса

здоровье - общество

лариса гузеева

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

шоу-бизнес

новости культуры

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.Ранее СМИ сообщали, что у Гузеевой обнаружили коронавирус. Предположительно, ее госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке. Дочь актрисы написала у себя в Instagram, что с ее мамой все в порядке.Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ, получившая известность после роли Ларисы Огудаловой в фильме "Жестокий романс" Эльдара Рязанова. С 2008 года является бессменной ведущей проекта "Давай поженимся" на Первом канале.

https://ria.ru/20210929/postkovid-1752219949.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, лариса гузеева, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, шоу-бизнес, новости культуры