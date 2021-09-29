https://ria.ru/20210929/gryzlov-1752409005.html

Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2021

Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Украинские войска нарушают режим прекращения огня в Донбассе и разворачивают новые позиции, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T22:06

2021-09-29T22:06

2021-09-29T23:35

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска нарушают режим прекращения огня в Донбассе и разворачивают новые позиции, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам ее встречи."Огнем ВСУ вновь повреждены жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе школа. СММ ОБСЕ фиксирует новые украинские траншеи и минометные позиции в серой зоне", — сказал представитель России.При этом он констатировал, что ОБСЕ перестает активно участвовать в поиске путей урегулирования конфликта."Координатор от ОБСЕ Микко Киннунен даже не призвал ни одну из сторон конфликта к достижению договоренностей по решению этой ситуации (имеется в виду тяжелое положение на линии соприкосновения. — Прим. ред.) и фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором", — пояснил Грызлов.Он также сообщил, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием.По оценке Грызлова, "такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года"."На закономерное требование представителей Донецка и Луганска незамедлительно дезавуировать это заявление украинский вице-премьер-министр Алексей Резников <...> заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров. Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ", — заключил Грызлов.Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждают участники контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа по деэскалации. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются и после соглашений о перемирии.

https://ria.ru/20210929/konflikt-1752400041.html

https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html

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в мире, украина, борис грызлов, вооруженные силы украины, донбасс, обсе, россия