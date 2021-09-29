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Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе
Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 29.09.2021
Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе
Украинские войска нарушают режим прекращения огня в Донбассе и разворачивают новые позиции, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T22:06
2021-09-29T23:35
в мире
украина
борис грызлов
вооруженные силы украины
донбасс
обсе
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска нарушают режим прекращения огня в Донбассе и разворачивают новые позиции, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам ее встречи."Огнем ВСУ вновь повреждены жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе школа. СММ ОБСЕ фиксирует новые украинские траншеи и минометные позиции в серой зоне", — сказал представитель России.При этом он констатировал, что ОБСЕ перестает активно участвовать в поиске путей урегулирования конфликта."Координатор от ОБСЕ Микко Киннунен даже не призвал ни одну из сторон конфликта к достижению договоренностей по решению этой ситуации (имеется в виду тяжелое положение на линии соприкосновения. — Прим. ред.) и фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором", — пояснил Грызлов.Он также сообщил, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием.По оценке Грызлова, "такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года"."На закономерное требование представителей Донецка и Луганска незамедлительно дезавуировать это заявление украинский вице-премьер-министр Алексей Резников &lt;...&gt; заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров. Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ", — заключил Грызлов.Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждают участники контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа по деэскалации. Однако перестрелки между сторонами конфликта продолжаются и после соглашений о перемирии.
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в мире, украина, борис грызлов, вооруженные силы украины, донбасс, обсе, россия
22:06 29.09.2021 (обновлено: 23:35 29.09.2021)
 
Грызлов обвинил Киев в нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Грызлов: режим прекращения огня в Донбассе нарушается, ОБСЕ фиксирует новые позиции ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска нарушают режим прекращения огня в Донбассе и разворачивают новые позиции, заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов по итогам ее встречи.
"Огнем ВСУ вновь повреждены жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе школа. СММ ОБСЕ фиксирует новые украинские траншеи и минометные позиции в серой зоне", — сказал представитель России.
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При этом он констатировал, что ОБСЕ перестает активно участвовать в поиске путей урегулирования конфликта.
"Координатор от ОБСЕ Микко Киннунен даже не призвал ни одну из сторон конфликта к достижению договоренностей по решению этой ситуации (имеется в виду тяжелое положение на линии соприкосновения. — Прим. ред.) и фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором", — пояснил Грызлов.
Он также сообщил, что вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием.
По оценке Грызлова, "такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года".
"На закономерное требование представителей Донецка и Луганска незамедлительно дезавуировать это заявление украинский вице-премьер-министр Алексей Резников <...> заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров. Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ", — заключил Грызлов.
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В миреУкраинаБорис ГрызловВооруженные силы УкраиныДонбассОБСЕРоссия
 
 
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