https://ria.ru/20210929/gryzlov-1752408238.html
Грызлов: Киев отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь
Грызлов: Киев отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь - РИА Новости, 29.09.2021
Грызлов: Киев отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь
Вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T21:50
2021-09-29T21:50
2021-09-29T21:59
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донецк (донецкая область)
борис грызлов
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием, заявил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов."При обсуждении вопросов безопасности украинские представители отказались от каких-либо комментариев по конкретным проблемам, перенеся их в пункт "прочее". Главной из этих проблем стало официальное заявление главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, отменившего запрет командирам подразделений открывать ответный огонь без согласования с командованием", - рассказал Грызлов журналистам по итогам встречи контактной группы в среду.По оценке Грызлова, "такое заявление командующего равносильно выходу Украины из договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года"."На закономерное требование представителей Донецка и Луганска незамедлительно дезавуировать это заявление, украинский вице-премьер-министр Алексей Резников... заявил, что не надо обращать внимание на публикации блогеров. Тем самым Резников приравнял к блогерам представителя высшего командования ВСУ", - заявил Грызлов.
https://ria.ru/20210928/lnr-1752237959.html
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в мире, луганск, донецк (донецкая область), борис грызлов, вооруженные силы украины, россия
21:50 29.09.2021 (обновлено: 21:59 29.09.2021)
Грызлов: Киев отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь
Грызлов: Киев в контактной группе отказался дезавуировать отмену запрета на ответный огонь