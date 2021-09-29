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В Грузии отреагировали на сообщение о приостановке безвизового режима с ЕС
В Грузии отреагировали на сообщение о приостановке безвизового режима с ЕС - РИА Новости, 29.09.2021
В Грузии отреагировали на сообщение о приостановке безвизового режима с ЕС
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Грузии грозит приостановка безвизового режима с ЕС якобы из-за... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T21:14
2021-09-29T21:19
в мире
украина
грузия
евросоюз
давид залкалиани
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ТБИЛИСИ, 29 сен - РИА Новости. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Грузии грозит приостановка безвизового режима с ЕС якобы из-за большого числа соискателей убежища в странах Европы.Европейское интернет-издание EUobserver ранее сообщило, что ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства. По информации издания, в ЕС якобы циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы."Я хочу всех успокоить, а также разочаровать людей, которых эта история очень расстроила. Я знаю, что наши оппоненты очень взволнованы и это невероятно, когда оппоненты радуются вероятному провалу страны. Но я хочу разочаровать их и сказать, что это очень большая ложь. В этой статье не говорится конкретно о Грузии, но также о Молдавии и Восточных Балканах. Наоборот, количество соискателей убежища из Грузии в ЕС уменьшилось на 75%. Так что это очень большая ложь, нам ничего не угрожает, все очень хорошо",- заявил Залкалиани журналистам.По его словам, Грузия честно выполняет взятые на себя обязательства, поэтому ей не грозит задействование никаких механизмов приостановки.Безвизовый режим действует между Грузией и ЕС с 2017 года.
https://ria.ru/20210825/evrosoyuz-1747157595.html
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в мире, украина, грузия, евросоюз, давид залкалиани
21:14 29.09.2021 (обновлено: 21:19 29.09.2021)
 
В Грузии отреагировали на сообщение о приостановке безвизового режима с ЕС

Глава МИД Грузии Залкалиани опроверг информацию о приостановке безвизового режима с ЕС

© Фото : Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of Georgia
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ТБИЛИСИ, 29 сен - РИА Новости. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что Грузии грозит приостановка безвизового режима с ЕС якобы из-за большого числа соискателей убежища в странах Европы.
Европейское интернет-издание EUobserver ранее сообщило, что ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства. По информации издания, в ЕС якобы циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы.
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"Я хочу всех успокоить, а также разочаровать людей, которых эта история очень расстроила. Я знаю, что наши оппоненты очень взволнованы и это невероятно, когда оппоненты радуются вероятному провалу страны. Но я хочу разочаровать их и сказать, что это очень большая ложь. В этой статье не говорится конкретно о Грузии, но также о Молдавии и Восточных Балканах. Наоборот, количество соискателей убежища из Грузии в ЕС уменьшилось на 75%. Так что это очень большая ложь, нам ничего не угрожает, все очень хорошо",- заявил Залкалиани журналистам.
По его словам, Грузия честно выполняет взятые на себя обязательства, поэтому ей не грозит задействование никаких механизмов приостановки.
Безвизовый режим действует между Грузией и ЕС с 2017 года.
 
В миреУкраинаГрузияЕвросоюзДавид Залкалиани
 
 
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