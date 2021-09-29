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https://ria.ru/20210929/group-ib-1752323931.html
Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге
Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге - РИА Новости, 29.09.2021
Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге
Компания Group-IB опровергла РИА Новости данные об обысках в ее офисе в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T14:53
2021-09-29T17:28
происшествия
group-ib
москва
сколково
снг
иннополис (татарстан)
россия
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB опровергла РИА Новости данные об обысках в ее офисе в Санкт-Петербурге.Ранее об этом агентству рассказал источник в силовых структурах.Согласно данным сайта компании, у нее есть два представительства в Юго-Восточном административном округе Москвы и одно — на территории инновационного центра "Сколково", а также в Иннополисе (Татарстан), Сингапуре, Амстердаме и Дубае.В среду Лефортовский районный суд столицы арестовал главу компании Илью Сачкова на два месяца по обвинению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены.Накануне в московском офисе Group IB также прошли обыски. В пресс-службе заявили, что не знают, чем это может быть вызвано. Там отметили, что сотрудники уверены в невиновности руководителя. В ближайшее время компанией будет управлять сооснователь Дмитрий Волков.
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москва
иннополис (татарстан)
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происшествия, group-ib, москва, сколково, снг, иннополис (татарстан), россия, дело основателя group-ib сачкова
14:53 29.09.2021 (обновлено: 17:28 29.09.2021)
 
Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге

Group-IB опровергла сообщения об обысках в ее офисе в Санкт-Петербурге

© AP Photo / Pavel GolovkinОфис компании Group-IB
Офис компании Group-IB - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB опровергла РИА Новости данные об обысках в ее офисе в Санкт-Петербурге.
Ранее об этом агентству рассказал источник в силовых структурах.

"В Петербурге нет офиса Group-IB", — сообщила ее пресс-служба.

Согласно данным сайта компании, у нее есть два представительства в Юго-Восточном административном округе Москвы и одно — на территории инновационного центра "Сколково", а также в Иннополисе (Татарстан), Сингапуре, Амстердаме и Дубае.
В среду Лефортовский районный суд столицы арестовал главу компании Илью Сачкова на два месяца по обвинению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены.
Накануне в московском офисе Group IB также прошли обыски. В пресс-службе заявили, что не знают, чем это может быть вызвано. Там отметили, что сотрудники уверены в невиновности руководителя. В ближайшее время компанией будет управлять сооснователь Дмитрий Волков.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 14:02
Group-IB заявила о невиновности руководителя компании Сачкова
 
ПроисшествияGroup-IBМоскваСколковоСНГИннополис (Татарстан)РоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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