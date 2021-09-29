https://ria.ru/20210929/group-ib-1752323931.html

Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге

Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге - РИА Новости, 29.09.2021

Group-IB опровергла сообщения об обысках в офисе в Петербурге

Компания Group-IB опровергла РИА Новости данные об обысках в ее офисе в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:53

2021-09-29T14:53

2021-09-29T17:28

происшествия

group-ib

москва

сколково

снг

иннополис (татарстан)

россия

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Компания Group-IB опровергла РИА Новости данные об обысках в ее офисе в Санкт-Петербурге.Ранее об этом агентству рассказал источник в силовых структурах.Согласно данным сайта компании, у нее есть два представительства в Юго-Восточном административном округе Москвы и одно — на территории инновационного центра "Сколково", а также в Иннополисе (Татарстан), Сингапуре, Амстердаме и Дубае.В среду Лефортовский районный суд столицы арестовал главу компании Илью Сачкова на два месяца по обвинению в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и большинство расследований по статье 275 УК, засекречены.Накануне в московском офисе Group IB также прошли обыски. В пресс-службе заявили, что не знают, чем это может быть вызвано. Там отметили, что сотрудники уверены в невиновности руководителя. В ближайшее время компанией будет управлять сооснователь Дмитрий Волков.

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752312077.html

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иннополис (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, group-ib, москва, сколково, снг, иннополис (татарстан), россия, дело основателя group-ib сачкова