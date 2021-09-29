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В МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство

В МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство - РИА Новости, 29.09.2021

В МВД заявили о росте числа желающих получить российское гражданство

Запрос на получение российского гражданства растет из года в год, в 2021-м о нем попросили уже более 500 тысяч человек, значительная их часть - жители Донбасса, РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T16:01

2021-09-29T16:01

2021-09-29T16:01

общество

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

донбасс

валентина казакова

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Запрос на получение российского гражданства растет из года в год, в 2021-м о нем попросили уже более 500 тысяч человек, значительная их часть - жители Донбасса, заявила начальник управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова."Запрос на получение гражданства РФ из года в год растет, мы в прошлом году видели этот рост, в позапрошлом. Но уже и сегодня те цифры, которые мы видим, позволяют сказать, что мы перейдем тот рубеж, который был максимально в 2010 году - порядка 500 тысяч человек тогда приобрели гражданство", - сказала Казакова на пресс-конференции в среду.Она уточнила, что в 2021-м это число уже превышено и, скорее всего, к концу года будет еще больше.Потребность и желание приобрести российское гражданство МВД видит в первую очередь у людей, живущих на юго-востоке Украины. "Это основной поток, порядка 50%, которые желают приобрести гражданство", - подчеркнула Казакова.

https://ria.ru/20210611/gosdolzhnosti-1736602761.html

украина

донбасс

россия

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общество, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донбасс, валентина казакова, россия