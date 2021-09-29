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Госдеп пытается придать работе ОБСЕ ложные векторы, заявили в Госдуме

Госдеп пытается придать работе ОБСЕ ложные векторы, заявили в Госдуме - РИА Новости, 29.09.2021

Госдеп пытается придать работе ОБСЕ ложные векторы, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что американское внешнеполитическое ведомство пытается придать работе ОБСЕ ложные... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T14:46

2021-09-29T14:46

2021-09-29T15:34

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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина считает, что американское внешнеполитическое ведомство пытается придать работе ОБСЕ ложные векторы.Так депутат прокомментировала РИА Новости заявление главы Госдепа Блинкена, обвинившего РФ в срыве совещания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве с целью помешать "контролю за обеспечением прав человека" в России."К сожалению, в последнее время деятельность ОБСЕ все реже соответствует ее уставным целям, вклад организации в укрепление сотрудничества и безопасности в Европе, мягко говоря, оставляет желать большего. И в том, что все складывается именно так, большая "заслуга" как раз госдепа США, пытающегося придать работе ОБСЕ ложные векторы", - заявила Панина.По мнению депутата, в госдепе сложилось ложное представление о целях и задачах ОБСЕ. ОБСЕ – это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не организация по контролю над политическими процессами в РФ, напомнила депутат."Россия – не протекторат, который должен перед кем-то отчитываться и кем-то контролироваться", - отметила Панина."Отказ БДИПЧ ОБСЕ от направления наблюдателей на выборах РФ по надуманным предлогам, которые вызвали бы на Западе однозначное осуждение (пренебрежение медицинскими требованиями) сделал заведомо бессмысленным любой разговор о "правах человека в России". Какой смысл в этой дискуссии, если другая сторона отказывается приезжать и оценивать ситуацию на месте?" - подчеркнула Панина.Россия ранее предложила принять до 50 наблюдателей от миссии БДИПЧ. ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования в России, не согласившись с этими ограничениями. Несмотря на этот отказ, международное наблюдение на выборах-2021 в России было весьма представительным: по данным Общественной палаты, более 380 международных наблюдателей и экспертов из 80 стран мира следили за ходом голосования на площадках центров общественного наблюдения, работали миссии по линиям СНГ, ПАСЕ, ОДКБ.

https://ria.ru/20210921/vybory-1751154078.html

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https://ria.ru/20210929/sanktsii-1752286063.html

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в мире, сша, елена панина, одкб, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, обсе, россия