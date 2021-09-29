https://ria.ru/20210929/germaniya-1752413010.html

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек - РИА Новости, 29.09.2021

На севере Германии из-за торнадо пострадали шесть человек

Не менее шести человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштей на севере Германии,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T22:59

2021-09-29T22:59

2021-09-29T23:03

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киль

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БЕРЛИН, 29 сен - РИА Новости. Не менее шести человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на причал в городе Киль, столице федеральной земли Шлезвиг-Гольштей на севере Германии, сообщает телерадиокомпания NDR.По ее данным, в этот момент несколько человек находились в местном яхт-клубе, порывами ветра их снесло в воду. Всех удалось спасти, при этом три человека получили легкие травмы, еще трое тяжело пострадали, сообщает NDR со ссылкой на пожарные службы. Помимо этого сообщается, что торнадо частично накрыл крышу одного из домов в городе.Операция полиции, пожарных и спасательных служб завершена.Издание Bild сообщает о семи пострадавших, по его данным, их доставили в больницу.

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киль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, киль