https://ria.ru/20210929/gaz-1752374870.html

Цена газа в Европе обновила рекорд

Цена газа в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 29.09.2021

Цена газа в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:23

2021-09-29T18:23

2021-09-29T18:42

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Цена на газ в Европе установила исторический рекорд, превысив 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.По индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — стоимость в начале торгов составляла примерно 955 долларов. Весь день она росла и в 18:13 мск достигла рекордных 1064 долларов, что на десять процентов выше расчетной цены вторника.Прошлый исторический максимум был достигнут на торгах накануне — более 1040 долларов. Сессия закрылась на уровне 940 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 960 долларов. Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов.За последние несколько недель цена на газ выросла почти вдвое. Еще в августе фьючерс на октябрьскую поставку тысячи кубометров продавался примерно по 500 долларов, а 1 сентября этот объем можно было купить за 614.Аналитики полагают, что это связано с низкой заполненностью европейских хранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".В США цена на этот вид топлива также растет — впервые с 2014 года она превысила 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц).

https://ria.ru/20210929/gaz-1752338592.html

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европа, экономика, в мире, природный газ