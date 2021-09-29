https://ria.ru/20210929/gaz-1752361042.html

На Украине рассказали о проблемах из-за газового контракта России и Венгрии

На Украине рассказали о проблемах из-за газового контракта России и Венгрии - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине рассказали о проблемах из-за газового контракта России и Венгрии

Контракт на поставку газа из РФ в Венгрию в обход Украины создаст проблемы с импортом и хранением газа в украинских ПХГ, заявила компания "Оператор... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T17:32

2021-09-29T17:32

2021-09-29T17:47

экономика

украина

венгрия

газпром

оператор гтс украины

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КИЕВ, 29 сен - РИА Новости. Контракт на поставку газа из РФ в Венгрию в обход Украины создаст проблемы с импортом и хранением газа в украинских ПХГ, заявила компания "Оператор газотранспортной системы Украины" в ответ на запрос агентства УНН.В компании отметили, что практически весь газ, который Украина закупает в ЕС, поставляется в страну именно со стороны Венгрии."С начала 2021 года транзит газа в направлении Венгрии составил 6,9 миллиарда кубометров, что составляет 21,2% от общего объема транзита через территорию Украины, импорт - 2,1 миллиарда кубометров, что составляет 90% от общего объема импорта на Украину за текущий 2021-й год. Поэтому на сегодняшний день именно венгерско-украинский маршрут стал наиболее востребованным для импорта природного газа на Украину у участников рынка, как наиболее экономически привлекательный. И это выгодно обеим сторонам", - заявили в компании.Оператор ГТС считает, что снижение объемов транзита газа в сторону Венгрии усложнит импорт газа для Украины."Однако без транзита через Украину в Венгрию и далее - в другие страны, эта взаимовыгодное сотрудничество - под вопросом. И тогда пострадают обе стороны. Возможности осуществления импорта из Венгрии на Украину, хранения газа в украинских ПХГ венгерскими компаниями будут значительно осложнены без наличия физического потока в направлении Украина-Венгрия. То есть потери понесет не только Украина", - отмечает оператор.Венгрия и "Газпром" в понедельник подписали новый контракт. Речь идет о поставках в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард - через Австрию. Соглашение, которое вступит в силу 1 октября, предусматривает возможность изменения условий через 10 лет. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта на поставку газа в обход Украины. МИД Украины заявил, что соглашение наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям.

https://ria.ru/20210928/konflikt-1752172142.html

https://ria.ru/20210928/gaz-1752137000.html

https://ria.ru/20210928/pushkov-1752091703.html

украина

венгрия

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экономика, украина, венгрия, газпром, оператор гтс украины