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Цены на газ в Европе превысили тысячу долларов
Цены на газ в Европе превысили тысячу долларов - РИА Новости, 29.09.2021
Цены на газ в Европе превысили тысячу долларов
Фьючерсы на газ в Европе после вчерашней коррекции вновь превысили тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T11:04
2021-09-29T11:57
экономика
природный газ
европа
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе после вчерашней коррекции вновь превысили тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.По индексу голландского TTF — самого ликвидного хаба в Европе — стоимость в начале сессии составляла 955 долларов за тысячу кубометров, а к 10:25 мск достигла отметки в 1024 доллара, что на 6,7% выше расчетной цены вторника.Накануне торги закрылись на уровне 940 долларов с рекордным расчетом в 960 долларов, при этом в течение дня стоимость преодолевала планку в 1040 долларов.За последние несколько недель цена на газ выросла почти вдвое. Еще в августе фьючерс на октябрьскую поставку тысячи кубометров продавался примерно по 500 долларов, а 1 сентября этот объем можно было купить за 614.Аналитики полагают, что это связано с низкой заполненностью европейских хранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".В США цена на этот вид топлива также растет — впервые с 2014 года она превысила 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц).
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экономика, природный газ, европа
11:04 29.09.2021 (обновлено: 11:57 29.09.2021)
 
Цены на газ в Европе превысили тысячу долларов

Фьючерсы на газ в Европе вновь превысили тысячу долларов

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе после вчерашней коррекции вновь превысили тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
По индексу голландского TTF — самого ликвидного хаба в Европе — стоимость в начале сессии составляла 955 долларов за тысячу кубометров, а к 10:25 мск достигла отметки в 1024 доллара, что на 6,7% выше расчетной цены вторника.
Накануне торги закрылись на уровне 940 долларов с рекордным расчетом в 960 долларов, при этом в течение дня стоимость преодолевала планку в 1040 долларов.
За последние несколько недель цена на газ выросла почти вдвое. Еще в августе фьючерс на октябрьскую поставку тысячи кубометров продавался примерно по 500 долларов, а 1 сентября этот объем можно было купить за 614.
Аналитики полагают, что это связано с низкой заполненностью европейских хранилищ. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома".
В США цена на этот вид топлива также растет — впервые с 2014 года она превысила 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц).
Терминал компании Rubis, специализирующейся на хранении промышленных жидких продуктов, в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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