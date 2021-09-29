https://ria.ru/20210929/gaz-1752246693.html

На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа

На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа - РИА Новости, 29.09.2021

На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем. РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T04:12

2021-09-29T04:12

2021-09-29T04:12

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем.По его мнению, по причине отсутствия прямого контракта с Москвой стране будет "очень сложно пережить предстоящую зиму".Бывший парламентарий напомнил, что сейчас Украина вынуждена перекупать российский газ у Словакии, однако по более высоким ценам.Мураев заключил, что считает главной угрозой национальной безопасности страны "тупость".

https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html

украина

словакия

москва

россия

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в мире, украина, словакия, москва, верховная рада украины, евгений мураев, россия