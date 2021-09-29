На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
Экс-депутат Рады Мураев: Украина рискует не пережить зиму без российского газа
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем.
По его мнению, по причине отсутствия прямого контракта с Москвой стране будет "очень сложно пережить предстоящую зиму".
"Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем", — высказался Мураев.
Бывший парламентарий напомнил, что сейчас Украина вынуждена перекупать российский газ у Словакии, однако по более высоким ценам.
"Белоруссия платит 135 долларов, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий. А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане", — подчеркнул экс-депутат.
Мураев заключил, что считает главной угрозой национальной безопасности страны "тупость".
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