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На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа - РИА Новости, 29.09.2021
На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа
Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем. РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T04:12
2021-09-29T04:12
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украина
словакия
москва
верховная рада украины
евгений мураев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем.По его мнению, по причине отсутствия прямого контракта с Москвой стране будет "очень сложно пережить предстоящую зиму".Бывший парламентарий напомнил, что сейчас Украина вынуждена перекупать российский газ у Словакии, однако по более высоким ценам.Мураев заключил, что считает главной угрозой национальной безопасности страны "тупость".
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в мире, украина, словакия, москва, верховная рада украины, евгений мураев, россия
04:12 29.09.2021
 
На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа

Экс-депутат Рады Мураев: Украина рискует не пережить зиму без российского газа

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ" выразил опасения по поводу ситуации с дефицитом газа на Украине в ближайшем будущем.
По его мнению, по причине отсутствия прямого контракта с Москвой стране будет "очень сложно пережить предстоящую зиму".

"Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем", — высказался Мураев.

Бывший парламентарий напомнил, что сейчас Украина вынуждена перекупать российский газ у Словакии, однако по более высоким ценам.

"Белоруссия платит 135 долларов, а мы сейчас будем больше тысячи, а это значит минус рабочие места, остановка предприятий. А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане", — подчеркнул экс-депутат.

Мураев заключил, что считает главной угрозой национальной безопасности страны "тупость".
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В миреУкраинаСловакияМоскваВерховная Рада УкраиныЕвгений МураевРоссия
 
 
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