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В Белоруссии раскрыли подробности штурма квартиры, где убили сотрудника КГБ

В Белоруссии раскрыли подробности штурма квартиры, где убили сотрудника КГБ - РИА Новости, 29.09.2021

В Белоруссии раскрыли подробности штурма квартиры, где убили сотрудника КГБ

Белорусские спецслужбы пошли на штурм квартиры, в результате которого накануне погиб сотрудник КГБ страны, так как отрабатывали информацию об угрозе теракта,... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T18:55

2021-09-29T18:55

2021-09-29T21:18

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МИНСК, 29 сен — РИА Новости. Белорусские спецслужбы пошли на штурм квартиры, в результате которого накануне погиб сотрудник КГБ страны, так как отрабатывали информацию об угрозе теракта, сообщило агентство "Спутник" со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Наталью Эйсмонт.Она уточнила, что ЧП произошло во время расширенного заседания конституционной комиссии, на котором присутствовал глава государства Александр Лукашенко. На место преступления немедленно выехал руководитель КГБ."По информации, которой располагали МВД и Комитет госбезопасности, в квартире, куда пришли бойцы спецподразделения, проживал человек, причастный к подготовке теракта на территории Беларуси. <…> Попытки в буквальном смысле подорвать ситуацию в Беларуси не прекращаются, и об этом еще далеко не все сказано. Получив информацию об очередной угрозе, соответствующие службы проверяли и отрабатывали ее", — сказала Эйсмонт.Она отметила, что Лукашенко выразил соболезнования семье погибшего и пообещал всестороннюю помощь и поддержку. Накануне сотрудники КГБ проводили спецмероприятие по проверке адресов, где могли находиться причастные к терроризму лица. Во время штурма одной из квартир находившийся в ней 32-летний Андрей Зельцер открыл огонь из ружья и смертельно ранил силовика.Ответными выстрелами молодого человека уничтожили.По информации местных интернет-порталов, стрелявший работал в крупной IT-компании, был женат и имел ребенка младшего школьного возраста.Уголовное дело открыли по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".По подозрению в соучастии убийства сотрудника КГБ задержали жену стрелявшего, которая снимала происходящее на видео.

https://ria.ru/20210929/belorussiya-1752254265.html

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Спецоперация, в ходе которой погиб оперативник. Видео КГБ В сети появилось видео спецоперации КГБ, завершившейся смертельным ранением оперативника под позывным "Нирвана" Из опубликованных кадров следует, что подозреваемый встретил силовиков выстрелами из охотничьего ружья. Ружейные выстрелы прозвучали дважды. Сотрудник КГБ был смертельно ранен. Стрелок убит ответным огнем. 2021-09-29T18:55 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии