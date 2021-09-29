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СМИ: в ЕС недовольны безвизовым режимом для Украины, Грузии и Молдавии
СМИ: в ЕС недовольны безвизовым режимом для Украины, Грузии и Молдавии - РИА Новости, 29.09.2021
СМИ: в ЕС недовольны безвизовым режимом для Украины, Грузии и Молдавии
Ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии,... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T16:06
2021-09-29T16:07
в мире
украина
грузия
молдавия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства, пишет европейское интернет-издание EUobserver.По его информации, в ЕС циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы."Незаконное проживание и необоснованные запросы убежища со стороны жителей стран Западных Балкан, а также Молдавии, Грузии и Украины провоцируют дискуссии о приостановке безвизового въезда в ЕС. EUobserver ознакомился с внутренним документом, который поступил в ЕС за день до начала турне главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам, а также в преддверии саммита ЕС с Украиной", - указывает издание.По мнению ЕС, рост незаконного пребывания на территории союза и необоснованных запросов убежища требует восстановления визового режима с данными государствами.В частности, Чехия, по данным EUobserver, жалуется, что прибывшие в ЕС в рамках безвизового режима граждане третьих стран сегодня составляют почти 48% из тех, кто подает запросы на получение права на убежище в этой стране.В Германии фиксируют рост на 51% запросов убежища со стороны въехавших по "безвизу" граждан Грузии, Молдавия по этому показателю с августа 2019 года показала скачок в 429%, аналогичный рост отмечается и по другим странам, к которым в Евросоюзе предъявляют претензии. Жалуются на рост незаконного проживания и необоснованных запросов на убежище со стороны обладателей "безвиза" также другие европейские страны, включая Францию, Италию и Бельгию.EUobserver сообщает, что Нидерланды в 2019 году уже официально запрашивали приостановку безвизового режима, но Еврокомиссия на тот момент это предложение отклонила. Жителям Черногории, Сербии и Северной Македонии с 2009 года разрешено без виз въезжать в ЕС на срок до 90 дней. Аналогичная мера с 2010 года действует для Албании, а также Боснии и Герцеговины, с 2014 года – для Молдавии и с 2017 года – для Грузии и Украины.
https://ria.ru/20200921/bezviz-1577459729.html
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в мире, украина, грузия, молдавия, евросоюз
16:06 29.09.2021 (обновлено: 16:07 29.09.2021)
 
СМИ: в ЕС недовольны безвизовым режимом для Украины, Грузии и Молдавии

EUobserver: в Евросоюзе недовольны безвизовым режимом для Украины, Грузии и Молдавии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Ряд стран ЕС, включая Францию, Германию, Италию, запустили дискуссию на уровне союза о механизме приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран в случае массовых нарушений миграционного законодательства, пишет европейское интернет-издание EUobserver.
По его информации, в ЕС циркулирует документ, где говорится о такой необходимости из-за всплеска необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами стран, из которых можно въезжать на территорию ЕС без предварительного получения визы.
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"Незаконное проживание и необоснованные запросы убежища со стороны жителей стран Западных Балкан, а также Молдавии, Грузии и Украины провоцируют дискуссии о приостановке безвизового въезда в ЕС. EUobserver ознакомился с внутренним документом, который поступил в ЕС за день до начала турне главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам, а также в преддверии саммита ЕС с Украиной", - указывает издание.
По мнению ЕС, рост незаконного пребывания на территории союза и необоснованных запросов убежища требует восстановления визового режима с данными государствами.
В частности, Чехия, по данным EUobserver, жалуется, что прибывшие в ЕС в рамках безвизового режима граждане третьих стран сегодня составляют почти 48% из тех, кто подает запросы на получение права на убежище в этой стране.
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В Германии фиксируют рост на 51% запросов убежища со стороны въехавших по "безвизу" граждан Грузии, Молдавия по этому показателю с августа 2019 года показала скачок в 429%, аналогичный рост отмечается и по другим странам, к которым в Евросоюзе предъявляют претензии. Жалуются на рост незаконного проживания и необоснованных запросов на убежище со стороны обладателей "безвиза" также другие европейские страны, включая Францию, Италию и Бельгию.
EUobserver сообщает, что Нидерланды в 2019 году уже официально запрашивали приостановку безвизового режима, но Еврокомиссия на тот момент это предложение отклонила. Жителям Черногории, Сербии и Северной Македонии с 2009 года разрешено без виз въезжать в ЕС на срок до 90 дней. Аналогичная мера с 2010 года действует для Албании, а также Боснии и Герцеговины, с 2014 года – для Молдавии и с 2017 года – для Грузии и Украины.
 
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