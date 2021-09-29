https://ria.ru/20210929/duda-1752413668.html

Президент Польши подписал указ о продлении режима ЧС на границе

Президент Польши подписал указ о продлении режима ЧС на границе - РИА Новости, 29.09.2021

Президент Польши подписал указ о продлении режима ЧС на границе

Президент Польши Анджей Дуда подписал и направил в парламент указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией на 60 дней, сообщает... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T23:07

2021-09-29T23:07

2021-09-29T23:07

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

анджей дуда

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ВАРШАВА, 29 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал и направил в парламент указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией на 60 дней, сообщает канцелярия польского лидера."Президент Польши Анджей Дуда на основании статьи 230 пункта 2 Конституции подписал и направил сегодня спикеру сейма Польской Республики запрос о выражение сеймом согласия на продление на срок 60 дней чрезвычайного положения, действующего на территории части Подляского и части Люблинского воеводств", - говорится в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Срок действия режима ЧС заканчивается 2 октября, но может быть продлен решением президента, которое парламент должен утвердить большинством голосов.По данным польской стороны, с начала августа на границе с Белоруссией выявили около 10 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Подавляющее большинство из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры.Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210929/polsha-1752364746.html

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, анджей дуда