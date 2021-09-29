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В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП

В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.09.2021

В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T23:35

2021-09-29T23:35

2021-09-29T23:55

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

баксанский район

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщил сайт "МВД Медиа".Авария произошла в 21:50 на 432-м километре дороги на выезде из Баксана, в лобовую столкнулись Toyota и "Газель".По предварительным данным, погибли водитель и три пассажира иномарки."Водителю "Газели" и двум его пассажирам, среди которых несовершеннолетний, оказывается медицинская помощь", — уточняется в сообщении.Движение на этом участке временно ограничили, объезд проходит через село Дыгулыбгей.Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.Это уже вторая авария на автодороге "Кавказ" за сутки. Утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля: два человека погибли, еще трое пострадали.

баксанский район

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, россия