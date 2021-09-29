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В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП
В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП - РИА Новости, 29.09.2021
В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП
Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщил сайт "МВД Медиа". РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T23:35
2021-09-29T23:55
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
баксанский район
россия
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщил сайт "МВД Медиа".Авария произошла в 21:50 на 432-м километре дороги на выезде из Баксана, в лобовую столкнулись Toyota и "Газель".По предварительным данным, погибли водитель и три пассажира иномарки."Водителю "Газели" и двум его пассажирам, среди которых несовершеннолетний, оказывается медицинская помощь", — уточняется в сообщении.Движение на этом участке временно ограничили, объезд проходит через село Дыгулыбгей.Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.Это уже вторая авария на автодороге "Кавказ" за сутки. Утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля: два человека погибли, еще трое пострадали.
баксанский район
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происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр), баксанский район, россия
23:35 29.09.2021 (обновлено: 23:55 29.09.2021)
 
В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП

В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе "Кавказ" в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщил сайт "МВД Медиа".
Авария произошла в 21:50 на 432-м километре дороги на выезде из Баксана, в лобовую столкнулись Toyota и "Газель".
По предварительным данным, погибли водитель и три пассажира иномарки.
"Водителю "Газели" и двум его пассажирам, среди которых несовершеннолетний, оказывается медицинская помощь", — уточняется в сообщении.
Движение на этом участке временно ограничили, объезд проходит через село Дыгулыбгей.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Это уже вторая авария на автодороге "Кавказ" за сутки. Утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля: два человека погибли, еще трое пострадали.
 
ПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)Баксанский районРоссия
 
 
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